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Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник

Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник (5 новостей)

«Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пойдет на передачу «Свобода Слова», куда его позвали для дебатов с Петром Порошенко»

 Это следует из анонса на сайте телеканала Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сегодня, 15 апреля, в студию ICTV на "Свободу слова", чтобы дебатировать с президентом Петром Порошенко. Это следует из анонса на сайте телеканала. Вместо него в программе примет участие советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк. Кроме бывшего министра финансов Данилюка, в эфир придут гости журналист "Українського тижня" Денис Казанский, Инна Кузнецова ("Радио Свобода"), Александра Матвийчук (координатор инициативы "Евромайдан SOS"), политологи Алексей Якубин и Сергей Таран, волонтер Мирослав Гай. Вчера, 14 апреля, во время своего выступления на НСК Олимпийский, куда также не явился Зеленский, Порошенко пригласил его на эфир канала ICTV 15 апреля. Как сообщали "Комментарии", в штабе Владимира Зеленского назначили дебаты на НСК "Олимпийский" на 19:00 19 апреля.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.04.19, 19:41 Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сегодня в студию ICTV на "Свободу слова", чтобы дебатировать с президентом Петром Порошенко. Вместо него в программе примет участие советник Зеленского,…
РБК Украина РБК Украина  ·  15.04.19, 19:48 Вместо кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты с оппонентом Петром Порошенко в эфире телеканала ICTV придет его советник Александр Данилюк. Об этом сообщается на сайте телеканала.Кроме бывшего…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.04.19, 20:02 Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пойдет на передачу «Свобода Слова», куда его позвали для дебатов с Петром Порошенко.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.04.19, 21:20 Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк сегодня вечером придет в эфир программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
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