Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник (5 новостей) «Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пойдет на передачу «Свобода Слова», куда его позвали для дебатов с Петром Порошенко»

Это следует из анонса на сайте телеканала Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сегодня, 15 апреля, в студию ICTV на "Свободу слова", чтобы дебатировать с президентом Петром Порошенко. Это следует из анонса на сайте телеканала. Вместо него в программе примет участие советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк. Кроме бывшего министра финансов Данилюка, в эфир придут гости журналист "Українського тижня" Денис Казанский, Инна Кузнецова ("Радио Свобода"), Александра Матвийчук (координатор инициативы "Евромайдан SOS"), политологи Алексей Якубин и Сергей Таран, волонтер Мирослав Гай. Вчера, 14 апреля, во время своего выступления на НСК Олимпийский, куда также не явился Зеленский, Порошенко пригласил его на эфир канала ICTV 15 апреля. Как сообщали "Комментарии", в штабе Владимира Зеленского назначили дебаты на НСК "Олимпийский" на 19:00 19 апреля.