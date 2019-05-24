Внеочередные выборы в Раду: с сегодняшнего дня можно сменить место голосования (5 новостей) «Сменить место голосования можно до 15 июля включительно»

Для избирателей, чей адрес находится на временно оккупированной территории, для смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду достаточно иметь паспорт с регистрацией, остальным необходимы другие подтверждающие документы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля, заявила 24 мая в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Также стартует процесс временного изменения места голосования. Поэтому каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно", написала Слипачук.

По ее словам, для избирателей, чей адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно паспорта с соответствующей регистрацией.

"Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", продолжила Слипачук.

Она напомнила, что выборы в Верховную Раду пройдут по смешанной системе.

"Вы получите два бюллетеня для голосования а общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе. Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", отметила глава ЦИК.

23 мая вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. С 24 мая в Украине автоматически начался избирательный процесс.