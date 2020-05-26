  1. Главная
  2. Новости
  3. Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук
РБК Украина РБК Украина ·
Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук (3 новости)

«Стратегические намерения, такие, как записанные в Преамбулу Конституции Украины положения о стратегическом курсе на членство в Европейском Союзе и НАТО,…»

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что стратегические намерения, записанные положения о стратегическом курсе на членство в ЕС и НАТО в Конституции Украины, должны быть более гибкими. При этом он отметил, что Альянс и Евросоюз привлекают Украину из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

"Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в Преамбулу Конституции, как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога - это такие превентивные вещи, но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться, поэтому это все-таки должно быть более гибко", - заявил Стефанчук.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 19:37 Стратегические намерения, такие как записанные в Преамбулу Конституции Украины положения о стратегическом курсе на членство в Европейском Союзе и НАТО, должны быть более гибкими, заявил первый заместитель…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 20:03 Стратегические намерения, такие, как записанные в Преамбулу Конституции Украины положения о стратегическом курсе на членство в Европейском Союзе и НАТО, должны быть более гибкими.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ньюкасл работает над трансферами Стоунза и Коутиньо

Ньюкасл работает над трансферами Стоунза и Коутиньо
Серия A назвала дату рестарта сезона и требует деньги за ТВ

Серия A назвала дату рестарта сезона и требует деньги за…
НХЛ. Лига готова вернуться к тренировкам. До рестарта сезона еще далеко

НХЛ. Лига готова вернуться к тренировкам. До рестарта сезона еще…
Нойер провел свой 400-й матч в Бундеслиге

Нойер провел свой 400-й матч в Бундеслиге
В Луганске за прошедшие сутки зарегистрирована смерть от коронавируса

В Луганске за прошедшие сутки зарегистрирована смерть от коронавируса
ДАП-2014: Битва за Донецький аеропорт – &quot;Таємниці війни&quot; (Відео)

ДАП-2014: Битва за Донецький аеропорт – "Таємниці війни" (Відео)
Apple зареєструвала в Україні своє представництво

Apple зареєструвала в Україні своє представництво
С начала года на Днепропетровщине на свет появились более 7,8 тысяч детей

С начала года на Днепропетровщине на свет появились более 7,8…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.