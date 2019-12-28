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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 11:53
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Внезапно умер актер из сериала "Игра престолов": что известно/На момент смерти актеру было 30 лет

Внезапно умер актер из сериала "Игра престолов": что известно/На момент смерти актеру было 30 лет (6 новостей)

«Трагическая смерть постигла актера в доме в ирландском городе Белфаст»

В канун Рождества в возрасте 31 года ушел из жизни актер Эндрю Данбар, сыгравший в "Игре престолов" дублера актера Альфи Аллена, выступившего в роли Теона Грейджоя в телесериале. Трагическая смерть постигла актера в доме в ирландском городе Белфаст. Причины и обстоятельства смерти не сообщают.

Молодому актеру Эндрю Данбару пророчили успешное будущее. Он только начинал свою творческую карьеру, сыграв второстепенную роль в культовом сериале "Игра престолов". Внезапная смерть наступила накануне Рождества.

Эндрю Данбар известен ролью в британском телесериале ВВС "По долгу службы", который вышел на широкие экраны в 2012 году и стал самым успешным драматическим сериалом ВВС за десятилетие.

В культовом сериале "Игра престолов" Данбар сыграл одного из Старков и двойника Теона Грейджоя.

Больше всего его запомнят за его добрую душу и как возвышенную личность. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Эндрю. Мы будем очень скучать по тебе, – выразил соболезнования коллега актера Эндрю Макклей.

Актор Эндрю Данбар / Фото из открытых источников

Обновлено в 11:53 Трагическая смерть постигла актера в доме в ирландском городе Белфаст.

ФОТО К НОВОСТИ: «Внезапно умер актер из сериала "Игра престолов": что известно/На момент смерти актеру было 30 лет»
Фото Умер актер из Игры престолов: причина смерти, фильмография, жизнь
Фото Внезапно умер актер из сериала "Игра престолов": что известно/На момент смерти актеру было 30 лет
Фото Скончался звезда "Игры Престолов" Эндрю Данбар
Фото Умер звезда "Игры престолов" Эндрю Данбар
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Главред Главред  ·  28.12.19, 07:20 За  день до Рождества в Белфасте скончался актер из знаменитого сериала «Игра Престолов» Эндрю Данбар. По информации, актер он умер на 31-м году жизни в своем доме. Причины смерти актера...
MIGnews MIGnews  ·  28.12.19, 08:44 Американский актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в Игре престолов, умер в собственном доме в Белфасте на 31-м году жизни.
Апостроф Апостроф  ·  28.12.19, 10:16 Ушел из жизни актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в сериале "Игра престолов". Он скончался в собственном доме в Белфасте (Северная Ирландия) на 31-м году жизни.
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Телеграф Телеграф  ·  28.12.19, 11:53 Трагическая смерть постигла актера в доме в ирландском городе Белфаст.
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