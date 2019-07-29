Внезапно умер известный украинский режиссер

Ушел из жизни украинский театральный режиссер Андрей Критенко. О его смерти со ссылкой на актера Мыколу Вересня сообщил в Facebook журналист Константин Дорошенко.

Что стало причиной смерти не уточняется.

"Умер Андрей Критенко. Создававший живой театр в Украине и Германии человек некрикливого таланта и могучего обаяния. Презиравший ханжество, делавший культуру своей родины более открытой, современной, свободной. Гурман во всем и ни мгновенья не сноб. Облаком света, иронии, деликатной любви окружавший всех, в ком видел индивидуальность, красоту", - говорится в сообщении.

Андрей Критенко в начале 90-х уехал в Германию, где преподавал актерское мастерство. В то же время, режиссер часто приезжал в Украину и ставил в театре "КРОТ" спектакли на тексты Леся Подервянского: "Павлик Морозов", "Сны Василисы Егоровны", "Звери".

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Кончину Критенко также подтвердил продюсер театра "КРОТ" Евгений Шпитко.

"С нами больше нет Андрея. Последние 25 лет он жил и преподавал в Германии, но часто приезжал в Украину, где успел за последние 10 лет поставить с десяток спектаклей. Он сделал из произведений Леся Подервянского настоящие театральные шедевры "Павлик Морозов" и "Сны Василисы Егоровны". Вместе с ним в театре КРОТ мы сделали спектакль о другом выдающемся украинце Энди Уорхоле и "Садок Вишневый". И еще много чего не успели", - написал в Facebook Евгений Шпитко.

Как сообщалось ранее, умерла актриса Расси Тейлор, которая более 30 лет озвучивала Минни Маус.

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