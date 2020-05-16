Внучка Муссоліні відреагувала на зняття з неї українських санкцій

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини - Алессандра Муссолини - отреагировала на отмену санкций против нее. Санкции были наложены за участие в организации так называемых "выборов" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Муссолини для Радио Свобода.

Как утверждает внучка итальянского диктатора, она никогда не была на территории Украины, тем более не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях. По словам Муссолини, отмена санкций против нее является "восстановлением правды".

"Как я уже официально 15 ноября 2019 года проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не принимала участия в любой политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказать любые оценочные суждения относительно политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прям...

Обновлено в 01:59 Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини − Алессандра Муссолини − прокомментировала отмену санкций против нее в Украине, назвав решение "восстановлением правды". Об этом 16 мая сообщило Радио Свобода. Как утверждает Алессандра Муссолини, она никогда не была на территории Украины, тем…

Обновлено в 03:10 Упомянутый указ № 184/2020 утверждает решение СНБО об изменениях в санкционном списке Украины. Она стала фигуранткой украинского санкционного списка еще в марте 2019 года. Причиной введения санкций против нее считалось ее участие в качестве "наблюдателя" в так называемых "выборах" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако это была ошибка: Алессандра Муссолини никогда не "наблюдала" за "выборами" в ОРДЛО, а попала в прошлогодний санкционный список потому, что ее перепутали ее с Алессандро Мусолино. Последний - представитель правой партии Forza Italia - в санкционный список так и не попал.