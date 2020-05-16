  1. Главная
  2. Новости
  3. Внучка Муссоліні відреагувала на зняття з неї українських санкцій
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 03:10
Внучка Муссоліні відреагувала на зняття з неї українських санкцій

Внучка Муссоліні відреагувала на зняття з неї українських санкцій (8 новостей)

«Алессандра Муссолини прокомментировала отмену Зеленским санкций против нее»

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини - Алессандра Муссолини - отреагировала на отмену санкций против нее. Санкции были наложены за участие в организации так называемых "выборов" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Муссолини для Радио Свобода.

Как утверждает внучка итальянского диктатора, она никогда не была на территории Украины, тем более не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях. По словам Муссолини, отмена санкций против нее является "восстановлением правды".

"Как я уже официально 15 ноября 2019 года проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не принимала участия в любой политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказать любые оценочные суждения относительно политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прям...

Обновлено в 01:59 Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини − Алессандра Муссолини − прокомментировала отмену санкций против нее в Украине, назвав решение "восстановлением правды". Об этом 16 мая сообщило Радио Свобода. Как утверждает Алессандра Муссолини, она никогда не была на территории Украины, тем…

Обновлено в 03:10 Упомянутый указ № 184/2020 утверждает решение СНБО об изменениях в санкционном списке Украины. Она стала фигуранткой украинского санкционного списка еще в марте 2019 года. Причиной введения санкций против нее считалось ее участие в качестве "наблюдателя" в так называемых "выборах" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако это была ошибка: Алессандра Муссолини никогда не "наблюдала" за "выборами" в ОРДЛО, а попала в прошлогодний санкционный список потому, что ее перепутали ее с Алессандро Мусолино. Последний - представитель правой партии Forza Italia - в санкционный список так и не попал.

ФОТО К НОВОСТИ: «Внучка Муссоліні відреагувала на зняття з неї українських санкцій»
Фото Внучка диктатора Муссолини отреагировала на отмену санкций против нее в Украине
Фото Внучка диктатора Муссолини отреагировала на "помилование" Зеленским
Фото Внучка Муссоліні відреагувала на зняття з неї українських санкцій
Фото Внучка Муссолини отреагировала на то, что Украина сняла санкции
Фото Внучка итальянского диктатора Муссолини прокомментировала отмену украинских санкций против нее
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  16.05.20, 22:04 Вчера из санкционного списка исключили внучку итальянского диктатора Бенито Муссолини - Алессандра Муссолини, на которую были наложены санкции за участие в организации "выборов" на...
Главком Главком  ·  16.05.20, 23:14 Алессандра Муссоліні назвала «відновленням правди» те, що її виключили зі списку українських санкцій
Сегодня Сегодня  ·  16.05.20, 23:24 Исключение из списка украинских санкций Алессандра Муссолини считает восстановлением правды.Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини в письме заявила, что официально 15 ноября 2019 проинформировала…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.05.20, 00:14 Алессандра Муссолини прокомментировала отмену Зеленским санкций против нее.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 00:32 Ранее 15 мая президент Украины Владимир Зеленский указом № 184/2020 утвердил решение СНБО об изменениях в санкционном списке Украины, которые, помимо прочего, предусматривали исключение из него Алессандры…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 01:59   Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини − Алессандра Муссолини − прокомментировала отмену санкций против нее в Украине, назвав решение "восстановлением правды". Об этом 16 мая сообщило Радио…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  17.05.20, 03:10 Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра Муссолини считает отмену украинских санкций против нее "восстановлением правды". Именно так она прокомментировала тот факт, что президент Зеленский…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные…
Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая
&quot;Чилдрен Кинофест&quot; объявил программу

"Чилдрен Кинофест" объявил программу
Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала

Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала
Эстония завершает режим чрезвычайного положения

Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть

Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть
Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м&#039;ясо

Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м'ясо
Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ

Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.