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Внутренний рынок металлопроката вернется к росту в 2020 году, - гендиректор "Метинвеста" Рыженков

Внутренний рынок металлопроката вернется к росту в 2020 году, - гендиректор "Метинвеста" Рыженков (3 новости)

«В 2020 году группа Метинвест рассчитывает на рост внутреннего рынка металлопродукции на уровне 3%»

В 2020 году группа «Метинвест» рассчитывает на рост внутреннего рынка металлопродукции на уровне 3%, заявил в интервью изданию «GMK Center» генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков. Об этом пишет uaprom. Он уточнил, что, по данным группы, объем потребления металлопроката на внутреннем рынке за 5 месяцев 2019 года остался на уровне 2018 года. «Поэтому я бы сказал, что на рынке наблюдается определенная стагнация. В 2020 году мы рассчитываем на незначительный рост рынка (на уровне 3%) – в первую очередь за счет строительства инженерных сооружений и нежилой недвижимости. Мы считаем, что бизнес в Украине продолжает переориентацию поставок на рынки стран Запада, в которых действуют повышенные стандарты качества продукции. А это требует от отечественного производителя модернизации действующих и ввода новых производственных мощностей», - отметил Рыженков. Он добавил, что в 2020 году группа ожидает, что основу роста составит потребление в строительном секторе: инженерные сооружения и нежилые здания. «При этом совершенствование законодательства в области реновации жилья должно способствовать потреблению проката строительного назначения и проката с покрытием. Отдельно стоит отметить ввод в эксплуатацию объектов альтернативной энергетики в 2018-2019 годах, которая, как я думаю, продолжит свой рост», - сказал гендиректор «Метинвеста». «Что касается железнодорожной инфраструктуры, безусловно, она нуждается в обновлении. Но, к нашему большому сожалению, выделяется катастрофически мало денежных средств на поддержание железной дороги, не говоря уже о строительстве новых участков. Положительным сигналом в этой отрасли можно считать запуск проектов электрификации железной дороги в направлении портов, - добавил Рыженков. - Не менее остро стоит вопрос по обновлению грузового и пассажирского вагонного парка. Мы надеемся, что данные вопросы будут учтены в планах на будущие периоды и простимулируют внутреннее потребление металлопроката».

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 17:28 В 2020 году группа "Метинвест" рассчитывает на рост внутреннего рынка металлопродукции на уровне 3%.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.07.19, 17:58 В 2020 году группа "Метинвест" рассчитывает на рост внутреннего рынка металлопродукции на уровне 3%, заявил в интервью изданию "GMK Center" генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков. Он уточнил,…
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