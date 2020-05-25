  1. Главная
  2. Новости
  3. Во Франции мэром впервые стала трансгендерная женщина
Газета День Газета День ·
· Франция · Мэр · Город
Во Франции мэром впервые стала трансгендерная женщина

Во Франции мэром впервые стала трансгендерная женщина (3 новости)

«Мари Ко является жительницей населенного пункта в течение 20 лет»

Во Франции мэром города Тиюа-ле-Маршьенн выбрали 55-летнюю Мари Ко. Она первая трансгендерная женщина на этом посту.

Об этом сообщает Le Figaro.

За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. В ходе муниципальных выборов, которые прошли в марте, кандидаты от списка, возглавляемого политиком, набрали от 63% до 73% голосов. В Тиюа-ле-Маршьенн - 455 избирателей, из них более трехсот приняли участие в выборах.

Как заявила одна из голов Национальной трансгендерной ассоциации (ANT) Стефани Нико, Мари Ко "стала первым трансгендерным человеком, которого избрали мэром во Франции". Она отметила, что "кто-то мог быть" избран и раньше, но не заявлял об этом публично.

"Люди меня избрали не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Вот что интересно: когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем", - отметила новая мэр города.

По ее словам, такой выбор не казался очевидным. Мари Ко, которая являе...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.05.20, 17:55 Мари Ко является жительницей населенного пункта в течение 20 лет.
Униан Униан  ·  25.05.20, 18:07 За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
IKEA решила временно приостановить работу

IKEA решила временно приостановить работу
Хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple

Хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple
Як Москва винесла смертний вирок нобелівському лауреату

Як Москва винесла смертний вирок нобелівському лауреату
Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет

Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет
IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву
Нацсовет потребовал от руководства украинских телеканалов объяснить, почему в эфире мало украинского языка

Нацсовет потребовал от руководства украинских телеканалов объяснить, почему в эфире…
За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными

За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое…
За два месяца карантина убытки метро в Киеве достигли более полумиллиарда гривен

За два месяца карантина убытки метро в Киеве достигли более…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.