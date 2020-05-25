Во Франции мэром впервые стала трансгендерная женщина

Во Франции мэром города Тиюа-ле-Маршьенн выбрали 55-летнюю Мари Ко. Она первая трансгендерная женщина на этом посту.

Об этом сообщает Le Figaro.

За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. В ходе муниципальных выборов, которые прошли в марте, кандидаты от списка, возглавляемого политиком, набрали от 63% до 73% голосов. В Тиюа-ле-Маршьенн - 455 избирателей, из них более трехсот приняли участие в выборах.

Как заявила одна из голов Национальной трансгендерной ассоциации (ANT) Стефани Нико, Мари Ко "стала первым трансгендерным человеком, которого избрали мэром во Франции". Она отметила, что "кто-то мог быть" избран и раньше, но не заявлял об этом публично.

"Люди меня избрали не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Вот что интересно: когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем", - отметила новая мэр города.

По ее словам, такой выбор не казался очевидным. Мари Ко, которая являе...