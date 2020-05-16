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Во Франции недовольны решением Италии об открытии границ

Во Франции недовольны решением Италии об открытии границ (3 новости)

«Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо согласовывать решение об открытии границ. Он намерен…»

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что странам Евросоюза необходимо согласовывать решение об открытии границ. Об этом 16 мая сообщила газета Le Figaro. "Важно, чтобы мы могли принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам. Но сегодня это происходит не так", − заявил французский министр в ходе визита в город Вель-ле-Роз. Таким образом он отреагировал на заявление итальянских властей о возобновлении свободного перемещения со странами ЕС и отмене обязательного карантина для приезжающих из-за границы. Кастанер добавил, что обсудит этот вопрос на выходных с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе. "Односторонние решения Испании на этой неделе, Италии − сегодня утром, не способствуют тому, что мы должны делать вместе, чтобы работать солидарно", − указал глава МВД Франции, имея в виду недавнее решение Мадрида о введении четырнадцатидневного карантина для всех лиц, приезжающих из-за рубежа, которое также...

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Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 22:54 ...
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 00:09 Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо согласовывать решение об открытии границ. Он намерен обсудить этот вопрос с главой МВД Италии Лучаной…
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