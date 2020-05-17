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Во Франции полиция арестовала организатора геноцида в Руанде

Во Франции полиция арестовала организатора геноцида в Руанде (3 новости)

«Головного підозрюваного в організації геноциду в Руанді – заарештували у Франції. Фелісьєна Кабугу звинуватили у фінансуванні вбивства близько 1 млн…»

Во Франции арестован Фелисьен Кабуга, один из самых разыскиваемых подозреваемых в организации геноцида в Руанде. Об этом сообщает BBC со ссылкой на французское Министерство юстиции.

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Кабуга был задержан в результате спецоперации полиции рано утром в субботу, 16 мая, в пригороде Парижа, где он жил по поддельным документам.

Международный трибунал по Руанде обвиняет 84-летнего Кабугу в геноциде и преступлениях против человечности. Предполагается, что он был одним из главных спонсоров уничтожения в 1994 году в Руанде около 800 000 человек из народа тутси.

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Кабуга, принадлежащий к этнической группе хуту, основал и спонсировал Свободное радио и телевидение тысячи холмов, которое активно призывало людей к поиску и уничтожению тутси. Много лет считалось, что Кабуга живет в Кении под защитой местных влиятельных политиков.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.05.20, 14:45 Мужчину разыскивали 26 лет.
5 канал 5 канал  ·  17.05.20, 16:01 Головного підозрюваного в організації геноциду в Руанді – заарештували у Франції. Фелісьєна Кабугу звинуватили у фінансуванні вбивства близько 1 млн людей 26 років тому. 84-річний руандієць проживав…
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