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Во Франции задержали подозреваемого в организации геноцида в Руанде

Во Франции задержали подозреваемого в организации геноцида в Руанде (4 новости)

«84-летний бизнесмен жил в пригороде Парижа по фальшивым документами»

Бизнесмен из Руанды Фелисьен Кабуга был обвинен Международным трибуналом по Руанде в соучастии в геноциде и преступлении против человечности. В результате геноцида, организованного правительством Руанды в 1994 году, погибли от 500 тыс. до 1 млн представителей народности тутси.16 мая во Франции был задержан бизнесмен из Руанды Фелисьен Кабуга, обвиненный Международным трибуналом в соучастии в геноциде, который был организован правительством хуту против народности тутси в 1994 году. Как сообщает Agency France Press, он скрывался от правосудия почти 26 лет.

84-летний Кабуга был задержан в доме в городке Аньер-сюр-Сен к северу от Парижа, где он жил под чужим именем последние 3 4 года.

Геноцид в Руанде был организован правительством, состоящим из представителей народности хуту, против народности тутси и умеренных хуту. Он продолжался с 6 апреля по 18 июля 1994 года пока Руандийский патриотический фронт, состоявший в основном из тутси, не взял территорию страны под контроль.

За период геноци...

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Сегодня Сегодня  ·  16.05.20, 16:42 Во Франции арестовали подозреваемого в организации и финансировании геноцида в Руанде – Фелисьена Кабуга.Задержанный является одним из главных фигурантов дела о событиях, которые развивались в 1990-х…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.05.20, 18:40 84-летний бизнесмен жил в пригороде Парижа по фальшивым документами
УНН УНН  ·  16.05.20, 20:42 "Французская полиция арестовала в субботу Фелисьена Кабугу - одного из последних ключевых подозреваемых, разыскиваемых в связи с геноцидом в Руанде. Кабуга, который когда-то был одним из самых богатых…
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