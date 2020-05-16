Во Франции задержали подозреваемого в организации геноцида в Руанде

Бизнесмен из Руанды Фелисьен Кабуга был обвинен Международным трибуналом по Руанде в соучастии в геноциде и преступлении против человечности. В результате геноцида, организованного правительством Руанды в 1994 году, погибли от 500 тыс. до 1 млн представителей народности тутси.16 мая во Франции был задержан бизнесмен из Руанды Фелисьен Кабуга, обвиненный Международным трибуналом в соучастии в геноциде, который был организован правительством хуту против народности тутси в 1994 году. Как сообщает Agency France Press, он скрывался от правосудия почти 26 лет.

84-летний Кабуга был задержан в доме в городке Аньер-сюр-Сен к северу от Парижа, где он жил под чужим именем последние 3 4 года.

Геноцид в Руанде был организован правительством, состоящим из представителей народности хуту, против народности тутси и умеренных хуту. Он продолжался с 6 апреля по 18 июля 1994 года пока Руандийский патриотический фронт, состоявший в основном из тутси, не взял территорию страны под контроль.

За период геноци...