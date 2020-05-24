Во Франции женщина-трансгендер стала мэром города (3 новости) «Во Франции впервые в истории женщина-трансгендер стала мэром города. Об этом сообщает местное издание La Voix du Nord. 55-летняя Мари…»

Впервые в истории Франции мэром небольшого городка Тиюа-ле-Маршенн на севере страны стала женщина-трансгендер. Об этом сообщила местная газета La Voix du Nord. Отмечается, что 55-летняя Мари Ко возглавила мэрию городка с населением около 600 человек. За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. В воскресенье, 24 мая, новый мэр провела первое заседание с участием своей команды. Как сообщила газета, "мадам мэр пообещала направить свою энергию, равно как и энергию депутатов на улучшение условий жизни а Тиюа-ле-Маршенн.

По данным СМИ, Ко − мать троих детей. Ранее она заявила, что ее избрали не потому, что она трансгендерная, а потому что избиратели приняли ее программу.

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