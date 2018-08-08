Во Львове легковушка сбила трех пешеходов (4 новости) «Во Львове, на перекрестке улиц Пасечная и Лисинецкая, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу в…»

Во Львове переход дороги в неустановленном месте стоил жизни женщине, еще двух человек госпитализировали с тавмами. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, таковы последствия наезда на пешеходов, который произошел накануне поздно вечером на перекрестке улиц Пасечная и Лисинецкая.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2109", 19-летний львовянин, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. От полученных травм 70-летняя жительница Львова погибла на месте ДТП. Двух других пешеходов, 33-летнюю львовянку и 11-летнего мальчика, госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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В настоящее время по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от 3 до 8 лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства наезда на пешеходов и просят очевидцев происшествия помочь, предоставив показания.