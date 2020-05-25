Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу (6 новостей) «ИФА-тесты уже делают медработникам скорой помощи»

Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Как написал Садовый, первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи.

Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования в городе.

"Также отмечу, что это не замена ПЦР-тестирование, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел", - добавил Садовый.

Добавим, во Львове ослабление карантина отложили до 29 мая. Если динамика распространения заболевания позволит, детские сады и общественный транспорт смогут заработать к концу этой недели.

По состоянию на 25 мая во Львове лабораторно подтверждено 1360 случаев коронавируса.

Как сообщали "Вести.ua", по состоянию на утро понедельника в Украине лабораторно подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусной инфекции. Известно о 623 летальных исходах от коронавируса, 7234 пациента выздоровели.