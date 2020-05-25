  1. Главная
  2. Новости
  3. Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Мэр · Мэр Киева · COVID-19
Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу

Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу (6 новостей)

«ИФА-тесты уже делают медработникам скорой помощи»

Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Как написал Садовый, первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи.

Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования в городе.

"Также отмечу, что это не замена ПЦР-тестирование, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел", - добавил Садовый.

Добавим, во Львове ослабление карантина отложили до 29 мая. Если динамика распространения заболевания позволит, детские сады и общественный транспорт смогут заработать к концу этой недели.

По состоянию на 25 мая во Львове лабораторно подтверждено 1360 случаев коронавируса.

Как сообщали "Вести.ua", по состоянию на утро понедельника в Украине лабораторно подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусной инфекции. Известно о 623 летальных исходах от коронавируса, 7234 пациента выздоровели.

Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 07:32 ИФА-тесты уже делают медработникам скорой помощи
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 10:15 Во Львове начали делать тесты, которые помогут выявить антитела к коронавирусу. Также это увеличит количество тестирования на COVID-19 в городе.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.05.20, 10:18 Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеПервые ИФА-тесты начали делать в…
Главком Главком  ·  25.05.20, 10:43 Апарати для досліджень є в лабораторіях міських лікарень
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 10:53 Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу Covid-19. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook. По словам мэра, первые…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Съемочный процесс второго &quot;Аватара&quot; продолжится

Съемочный процесс второго "Аватара" продолжится
&quot;Шахтер&quot; потерял три года &quot;- Луческу раскритиковал Фонсеку

"Шахтер" потерял три года "- Луческу раскритиковал Фонсеку
Назвали точную дату ослабление карантина на Киевщине

Назвали точную дату ослабление карантина на Киевщине
Во Львове от коронавируса умерла врач

Во Львове от коронавируса умерла врач
Под Киевом двух полицейских задержали за изнасилование: первые подробности

Под Киевом двух полицейских задержали за изнасилование: первые подробности
Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства

Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства
Алиев обвинил Семина в том, что &quot;Динамо&quot; не вышло в финал Кубка УЕФА-2009

Алиев обвинил Семина в том, что "Динамо" не вышло в…
В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал все на видео

В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.