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Во Львове начали проводить ИФА-тестирование

Во Львове начали проводить ИФА-тестирование (4 новости)

«Во Львове начали проводить ИФА-тесты сотрудникам больницы скорой помощи, сообщил мэр Львова Андрей Садовой»

Во Львове начали проводить иммуноферментный анализ, который делается для выявления антител к коронавирусу, об этом сообщил мэр Андрей Садовый в Facebook. "Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавируса. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болело ли лицо коронавирусом", - написал Садовый. Отмечается, что аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Городской голова отметил, что, это не замена ПЦР-тестированию, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел . Ранее в Министерстве здравоохранения пояснили, зачем населению проводить ИФА-тестирование. Еще Корреспондент писал, сколько ПЦР-тестов проводится в Украине.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 10:46 Во Львове начали проводить ИФА-тесты сотрудникам больницы скорой помощи, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
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