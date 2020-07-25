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Во Львове начали работать полицейские мотопатрули

Во Львове начали работать полицейские мотопатрули (4 новости)

«Мотопатрульні оснащені спеціальними приладами зв'язку та засобами особистої безпеки»

С сегодняшнего дня на улицах Львова начал свою деятельность мотопатруль полиции. Презентация новых патрульных и их транспорта торжественно прошла на площади Рынок.

«То, что наши ребята сегодня умеют - это благодаря инструкторам, поэтому спасибо им. Львов - второй город Украины после Киева, где с сегодняшнего дня на улицах города будет работать мотопатруль. Меня очень радует, что именно Львов вслед за столицей имеет этот вид патруля, потому что специфика города часто не позволяет нам вовремя приехать на то или иное происшествие. Автомобиль будет ехать долго, пеший патруль будет идти долго, поэтому мобильность и оперативность мотопатруля - основное. Еще раз хочу поблагодарить личный состав, который упорно трудился, вчера сдали экзамены, кроме навыков управления транспортными средствами, прошли дополнительные курсы по домедицинской помощи. Хочу еще поприветствовать на этой площади ребят из мотопомощи - это часть ответственного мотосообщества Львова, которые нам постоянно помогаю...

Обновлено в 00:28 Мотопатрульні оснащені спеціальними приладами зв'язку та засобами особистої безпеки

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Львове начали работать полицейские мотопатрули»
Фото Во Львове начал работать мотопатруль
Фото Во Львове начали работать полицейские мотопатрули
Фото У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  25.07.20, 19:08 Мотопатрульные оснащены специальными приборами связи, средствами личной безопасности, а также дополнительно прошли курсы домедицинской помощи.
Подробности Подробности  ·  25.07.20, 20:57 Мотопатруль позволит еще эффективнее реагировать на потребности общества, в частности, в случаях дорожных происшествий
Главком Главком  ·  26.07.20, 00:28 Мотопатрульні оснащені спеціальними приладами зв'язку та засобами особистої безпеки
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