Во Львове неизвестный стрелял в пассажирский автобус: фото

Во Львове обстреляли пассажирский автобус. К счастью, в общественном транспорте не было пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших.

По информации пресс-службы полиции Львовской области, инцидент произошел в 7:35 на проспекте Червоной Калины. Пуля попала в боковое окно автобуса.

Правоохранители установили, что выстрел был осуществлен из пневматического оружия. Однако стрелка пока еще не нашли.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Во Львове обстреляли пассажирский автобус

Пуля попала в боковое окно автобуса

Обновлено в 15:24 Во Львове неизвестные стреляли из пневматического оружия в пассажирский автобус.

Обновлено в 16:28 Неизвестный злоумышленник обстрелял пассажирский автобус во Львове. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции. Как рассказали в полиции, инцидент произошел сегодня утром, около 7:35, на проспекте Красной Калины во Львове. Следственно-оперативная группа Сиховского отдела полиции и работники других служб полиции Львовщины установили, что стрельба велась из пневматического оружия. Металлический шарик попал в боковое окно автобуса. К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации случившегося.