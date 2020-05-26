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Во Львове поймали на взятке налоговика, который боролся с коррупцией

Во Львове поймали на взятке налоговика, который боролся с коррупцией (4 новости)

«Злоумышленника разоблачили во время получения второй части взятки»

Во Львове задержали на взятке работника сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции главного управления ГНС в Закарпатской области. Чиновник требовал у предпринимателя 2 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Мужчину задержали непосредственно во время получения им взятки. По предварительной информации, чиновник требовал от предпринимателя 2 тыс. долларов. За эту сумму налоговик обещал не создавать искусственных проблем его бизнеса.

"26 мая 2020 года должностное лицо задержано во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в ГБР.

Правоохранители готовятся вручить подозрение задержанному, решается вопрос избрания меры пресечения и его отстранение от занимаемой должности.

Налоговику-антикорупціонеру грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 17:20 Злоумышленника разоблачили во время получения второй части взятки
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.05.20, 19:22 Следователи территориального управления Госбюро расследований, расположенного во Львове, задержали работника сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления Госналоговой службы…
MIGnews MIGnews  ·  26.05.20, 20:28 Налоговику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.
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