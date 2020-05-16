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Во Львове простились с погибшим на Донбассе спецназовцем: фото и видео

Во Львове простились с погибшим на Донбассе спецназовцем: фото и видео (6 новостей и 1 видео)

«Похоронили украинского воина на Лычаковском кладбище»

Во Львове и Буске, во Львовской области, попрощались с 30-летним майором Андреем Суприганом. Он погиб 13 мая в Краматорске во время плановых занятий при невыясненных обстоятельствах.

О прощании с украинским военным сообщил глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

Соболезнования родным и близким, это неописуемая потеря для всей большой украинской семьи. Война забирает лучших. Вечная память Герою! – написал глава ОГА.

Андрей Суприган на Донбассе / фото лицея имени Героев Крут

Сначала прощание провели в Буске, где проживает семья погибшего бойца, а затем состоялась панихида и во Львове – в гарнизонном храме святых Петра и Павла.

Прощание с Андреем Суприганом в гарнизонном храме Львова / Фото Максим Козицкий

Похоронили погибшего бойца во Львове на Лычаковском кладбище – одном из старейших в Европе, где ныне покоятся десятки украинских героев.Похоронили Андрея Супригана на Лычаковское кладбище во Львове / Фото Максим Козицкий

Что известно об Андрее Супригана? Сам военнослужащий родом со Львовщины, его семья живет в Буске. Майору, выпускнику Львовского лицея имени Героев Крут было всего 30 лет. Он участвовал в российско-украинской войне на Донбассе. В частности, защищал Украину в Дебальцево, Широкино и Верхнеторецком.

Обновлено в 20:51 Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Обновлено в 21:35 Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким Героя.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Львове простились с погибшим на Донбассе спецназовцем: фото и видео»
Фото Во Львове простились с погибшим на Донбассе спецназовцем: фото и видео
Фото Во Львове простились с погибшим на Донбассе 30-летним майором
Фото Во Львовской области простились с погибшим на Донбассе офицером ВСУ
Фото Во Львове простились с погибшим на войне Героем Андреем Суприганом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  16.05.20, 16:29 В гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове в субботу, 16 мая, попрощались с военнослужащим Андреем Суприганом, который погиб в зоне проведения Операции объединенных сил.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.05.20, 18:06 Майору было 30 лет.
Униан Униан  ·  16.05.20, 19:32 Похоронили украинского воина на Лычаковском кладбище.
Сегодня Сегодня  ·  16.05.20, 20:51 В субботу, 16 мая, во Львовской области попрощалась с выпускником Львовского лицея имени Героев Крут, а также выпускником Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Андреем Суприганом.Об…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  16.05.20, 21:35 Сегодня община Львова простилась с военнослужащим Андреем Суприганом, погибшего в зоне проведения операции объединенных сил. Прощание состоялось в гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла, похоронили Героя…
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