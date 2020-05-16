Во Львове и Буске, во Львовской области, попрощались с 30-летним майором Андреем Суприганом. Он погиб 13 мая в Краматорске во время плановых занятий при невыясненных обстоятельствах.
О прощании с украинским военным сообщил глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.
Соболезнования родным и близким, это неописуемая потеря для всей большой украинской семьи. Война забирает лучших. Вечная память Герою! – написал глава ОГА.
Андрей Суприган на Донбассе / фото лицея имени Героев Крут
Сначала прощание провели в Буске, где проживает семья погибшего бойца, а затем состоялась панихида и во Львове – в гарнизонном храме святых Петра и Павла.
Прощание с Андреем Суприганом в гарнизонном храме Львова / Фото Максим Козицкий
Похоронили погибшего бойца во Львове на Лычаковском кладбище – одном из старейших в Европе, где ныне покоятся десятки украинских героев.Похоронили Андрея Супригана на Лычаковское кладбище во Львове / Фото Максим Козицкий
Что известно об Андрее Супригана? Сам военнослужащий родом со Львовщины, его семья живет в Буске. Майору, выпускнику Львовского лицея имени Героев Крут было всего 30 лет. Он участвовал в российско-украинской войне на Донбассе. В частности, защищал Украину в Дебальцево, Широкино и Верхнеторецком.
Обновлено в 20:51 Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.
Обновлено в 21:35 Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким Героя.