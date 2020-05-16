Во Львове простились с погибшим на Донбассе спецназовцем: фото и видео (6 новостей и 1 видео) «Похоронили украинского воина на Лычаковском кладбище»

Во Львове и Буске, во Львовской области, попрощались с 30-летним майором Андреем Суприганом. Он погиб 13 мая в Краматорске во время плановых занятий при невыясненных обстоятельствах.

О прощании с украинским военным сообщил глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

Соболезнования родным и близким, это неописуемая потеря для всей большой украинской семьи. Война забирает лучших. Вечная память Герою! – написал глава ОГА.

Андрей Суприган на Донбассе / фото лицея имени Героев Крут

Сначала прощание провели в Буске, где проживает семья погибшего бойца, а затем состоялась панихида и во Львове – в гарнизонном храме святых Петра и Павла.

Прощание с Андреем Суприганом в гарнизонном храме Львова / Фото Максим Козицкий

Похоронили погибшего бойца во Львове на Лычаковском кладбище – одном из старейших в Европе, где ныне покоятся десятки украинских героев.Похоронили Андрея Супригана на Лычаковское кладбище во Львове / Фото Максим Козицкий

Что известно об Андрее Супригана? Сам военнослужащий родом со Львовщины, его семья живет в Буске. Майору, выпускнику Львовского лицея имени Героев Крут было всего 30 лет. Он участвовал в российско-украинской войне на Донбассе. В частности, защищал Украину в Дебальцево, Широкино и Верхнеторецком.

Обновлено в 20:51 Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Обновлено в 21:35 Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким Героя.