Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик все свободное время старается проводить с семьей. Так, в День святого Николая, артистка разместила на свою страничку в Insatgram трогательное фото с детьми от супруга Андрея Дикого.

На снимках можно увидеть счастливую маму в окружении своих двух дочек - семилетней Дианы и годовалой Полины. Звезда преподнесла девочкам в праздник наборы для рисования. По словам Лилии, ее малышки обожают это делать.

"Всех с праздником! С Николайчиком! Мама дома! Николайчика встретила по дороге. Сказал передать моим талантливым детям волшебные карандаши и фломастеры, зная их способности к рисованию. Подарки должны быть полезными, умными, нужными и яркими! Не знаю, как ваши дети, а у нас - дико счастливы. Рисуем и пишем письма Деду Морозу, затем кладем письма с пожеланиями в холодильник, а вместо этого утром вместо письма находим конфету. Это означает, что Дед Мороз забрал письмо и знает, что дарить на Новый год", - подписала кадры Ребрик.

Лилия Ребрик с детьми (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик с детьми (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)