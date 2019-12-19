  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР
Общество
РБК Украина РБК Украина ·
· Трогательное фото · Фото · Ребенок
Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР

Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР (3 новости)

«Святой Николай посетил мероприятия к 40-летию со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады»

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик все свободное время старается проводить с семьей. Так, в День святого Николая, артистка разместила на свою страничку в Insatgram трогательное фото с детьми от супруга Андрея Дикого.

На снимках можно увидеть счастливую маму в окружении своих двух дочек - семилетней Дианы и годовалой Полины. Звезда преподнесла девочкам в праздник наборы для рисования. По словам Лилии, ее малышки обожают это делать.

"Всех с праздником! С Николайчиком! Мама дома! Николайчика встретила по дороге. Сказал передать моим талантливым детям волшебные карандаши и фломастеры, зная их способности к рисованию. Подарки должны быть полезными, умными, нужными и яркими! Не знаю, как ваши дети, а у нас - дико счастливы. Рисуем и пишем письма Деду Морозу, затем кладем письма с пожеланиями в холодильник, а вместо этого утром вместо письма находим конфету. Это означает, что Дед Мороз забрал письмо и знает, что дарить на Новый год", - подписала кадры Ребрик.

Лилия Ребрик с детьми (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик с детьми (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  19.12.19, 14:39 Святой Николай посетил мероприятия к 40-летию со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  19.12.19, 15:33 Во Львове в день Святого Николая прошли мероприятия к 40-летию со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Как передает "Радио Свобода", 19 декабря к десантникам на БТРе приехал "Святой…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР

Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР
Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТО

Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТО
Больше половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Больше половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО
В украинский прокат выходит фильм &quot;Война токов&quot; с Бенедикт Камбербэтч (Видео)

В украинский прокат выходит фильм "Война токов" с Бенедикт Камбербэтч…
Россия отправила на Донбасс очередной &quot;гумконвой&quot;

Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот праздник

День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот…
Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия

Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео…
Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один ребенок оказался против

Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Держала за ноги: в Австралии девушка убила парня секс-игрушкой

Держала за ноги: в Австралии девушка убила парня секс-игрушкой
СМИ узнали о ходе переговоров по газу в Берлине

СМИ узнали о ходе переговоров по газу в Берлине
В Британии откажутся от термина Brexit

В Британии откажутся от термина Brexit
В Киеве до Нового года будет работать почти сто законных елочных ярмарок

В Киеве до Нового года будет работать почти сто законных…
Леся Никитюк показала стройные ножки в дерзком &quot;луке&quot;

Леся Никитюк показала стройные ножки в дерзком "луке"
Ультрафутуристичный кроссовер Chevrolet Menlo поступил в салоны дилеров

Ультрафутуристичный кроссовер Chevrolet Menlo поступил в салоны дилеров
Каким будет новая версия роскошного лимузина Mercedes-Maybach S-Class?

Каким будет новая версия роскошного лимузина Mercedes-Maybach S-Class?
ВИДЕО. Дикий фол спровоцировал жесткий махач в Аргентине

ВИДЕО. Дикий фол спровоцировал жесткий махач в Аргентине
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.