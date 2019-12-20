Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил пешехода (4 новости) «В результате аварии пешеход и водитель легкового авто погибли на месте»

Сообщается, что происшествие произошло на 220 км автотрассы "Одесса-Рени" 19 декабря, около девяти часов вечера, 19 декабря.

"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что 31-летний водитель микроавтобуса Ford Transit возле села Утконосовка Измаильского района совершил наезд на неизвестного мужчину, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Водитель микроавтобуса госпитализирован в городскую больницу, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии", - говорится в сообщении.

Указано, что по данному факту следователи открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

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