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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 11:05
· Область · Град · Львовская область · Фото
Во Львовской области выпал град размером с вишню

Во Львовской области выпал град размером с вишню (5 новостей)

«На Львовщине после мощного ливня выпал огромный град. Накануне жители области начали выкладывать в сеть фото и видео. Сначала регион…»

Вчера, 5 августа, во Львовской области выпал крупный град размером с вишню. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Град выпал в Каменка-Бугском районе.

В результате грозы обламанные ветки деревьев попадали на трассу Киев-Чоп. 

Непогода с громой и ливнем прошла через несколько минут.

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Обновлено в 10:30 Во Львовской области в Каменке-Бугской вечером 5 августа прошла гроза и выпал град.Об этом написал глава ОО Варта1, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.По его словам, град был размером с вишню.Зинкевич также добавил, что из-за…

Обновлено в 11:05 Во Львовской области выпал крупный град. Об этом сообщил 5 августа в Facebook депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич. "Каменка-Бугская, Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев – Чоп, от города Буск в сторону Львова, гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны", – написал Зинкевич. Он также опубликовал фотографии. Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на западе Украины 6 августа ожидаются осадки, температура воздуха составит +24...+27°.

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Гордон Гордон  ·  06.08.18, 09:12 Депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич предупредил водителей о граде и поваленных деревьях на трассе во Львовской области.Во Львовской области выпал крупный град, сообщил 5 августа в Facebook…
ТСН ТСН  ·  06.08.18, 09:42 На Львовщине после мощного ливня выпал огромный град. Накануне жители области начали выкладывать в сеть фото и видео. Сначала регион накрыл мощный ливень, потом пошел град. Его на определенных участках…
Facenews Facenews  ·  06.08.18, 10:30 Во Львовской области в Каменке-Бугской вечером 5 августа прошла гроза и выпал град.Об этом написал глава ОО Варта1, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.По…
Голос.UA Голос.UA  ·  06.08.18, 11:05 Во Львовской области выпал крупный град. Об этом сообщил 5 августа в Facebook депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич. "Каменка-Бугская, Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев –…
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