Во Львовской области выпал град размером с вишню

Вчера, 5 августа, во Львовской области выпал крупный град размером с вишню. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.
Град выпал в Каменка-Бугском районе.
В результате грозы обламанные ветки деревьев попадали на трассу Киев-Чоп.
Непогода с громой и ливнем прошла через несколько минут.
В июне в Закарпатье град повредил кровли 182 жилых домов.
Обновлено в 10:30 Во Львовской области в Каменке-Бугской вечером 5 августа прошла гроза и выпал град.Об этом написал глава ОО Варта1, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.По его словам, град был размером с вишню.Зинкевич также добавил, что из-за…
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Обновлено в 11:05 Во Львовской области выпал крупный град. Об этом сообщил 5 августа в Facebook депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич. "Каменка-Бугская, Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев – Чоп, от города Буск в сторону Львова, гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны", – написал Зинкевич. Он также опубликовал фотографии. Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на западе Украины 6 августа ожидаются осадки, температура воздуха составит +24...+27°.