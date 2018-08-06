Во Львовской области выпал град размером с вишню (5 новостей) «На Львовщине после мощного ливня выпал огромный град. Накануне жители области начали выкладывать в сеть фото и видео. Сначала регион…»

Вчера, 5 августа, во Львовской области выпал крупный град размером с вишню. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Град выпал в Каменка-Бугском районе.

В результате грозы обламанные ветки деревьев попадали на трассу Киев-Чоп.

Непогода с громой и ливнем прошла через несколько минут.

Одесская область вошла в тройку лидеров по развитию региональной экономики

В июне в Закарпатье град повредил кровли 182 жилых домов.

Обновлено в 10:30 Во Львовской области в Каменке-Бугской вечером 5 августа прошла гроза и выпал град.Об этом написал глава ОО Варта1, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.По его словам, град был размером с вишню.Зинкевич также добавил, что из-за…

Обновлено в 11:05 Во Львовской области выпал крупный град. Об этом сообщил 5 августа в Facebook депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич. "Каменка-Бугская, Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев – Чоп, от города Буск в сторону Львова, гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны", – написал Зинкевич. Он также опубликовал фотографии. Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на западе Украины 6 августа ожидаются осадки, температура воздуха составит +24...+27°.