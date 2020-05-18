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Во время стрельбы на поминальной службе в США ранения получили 13 человек

Во время стрельбы на поминальной службе в США ранения получили 13 человек (3 новости)

«В штате Луизиана во время импровизированной поминальной службы произошла стрельба, ранения получили 13 человек»

По данным полиции американского города Богалуса, более десяти человек получили ранения вследствие стрельбы по участникам поминальной службы из проезжавшей мимо машины.16 мая в американском городе Богалуса (штат Луизиана) произошла стрельба, в результате которой ранения получили 13 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел во время импровизированной поминального мероприятия по случаю обнаружения тела погибшего местного жителя. Доминик Джеймс пропал без вести 2 мая и был найден полицейскими 8 мая в машине в лесу мертвым.

Офицер полиции Богалуса Трой Тервалон рассказал агентству, что люди поминали Джеймса на пустыре, а стрельбу открыли из проезжавшей мимо машины. По словам стража порядка, очевидцы не смогли подробно описать стрелявших.

Один из 13 раненых находится в критическом состоянии.

Всего в поминальном мероприятии участвовали около 150 человек, которые были преимущественно друзьями погибшего.

Причину стрельбы в полиции не назвали.

Тервалон объяснил, чт...

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 00:26 В результате стрельбы на поминальной службе в городе Богалуса в американском штате Луизиана пострадали 13 человек, один из них находится в критическом состоянии. Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает Associated…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 00:49 В штате Луизиана во время импровизированной поминальной службы произошла стрельба, ранения получили 13 человек.
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