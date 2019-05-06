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Во время выступления Порошенко в Авдеевке женщина-военный упала в обморок (4 новости) «Порошенко сегодня находится с визитом в Донецкой области»

Во время выступления Президента Украины Петра Порошенко в Авдеевке Донецкой области стоявшая рядом девушка-военнослужащая потеряла сознание. Трансляцию выступления Порошенко вел телеканал 112 Украина.

Военную сразу подхватили бойцы, а Порошенко прекратил речь и пытался помочь.

«И так бывает», - сказал он.

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Потом девушка пришла в себя и снова вернулась в строй, Президент пожал ей руку.

Обновлено в 16:23 Петр Порошенко / УНИАН В понедельник, 6 мая, возле пока еще действующего президента Петра Порошенко упала в обморок военнослужащая ВСУ. Как свидетельствует видеозапись инцидента, инцидент произошел...