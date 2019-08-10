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Водитель не заметил бабушку: в Запорожье произошло смертельное ДТП

Водитель не заметил бабушку: в Запорожье произошло смертельное ДТП (6 новостей)

«По неподтвержденным данным, водитель автомобиля, который мчался по улицам Киева на бешеной скорости, был пьян»

Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Jaguar X Type, который двигался в Киевском районе Одессы. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался выполнять требования полицейских, а также напал на одного из правоохранителей и ударил его по лицу. Об этом мы узнали с Единого государственного реестра судебных решений. В июне 2019 года, водитель иномарки Jaguar X Type, родом из Ивано-Франковска, двигался по улице Академика Вильямса в Киевском районе Одессы и вызвал подозрение у сотрудников экипажа патрульной полиции. Остановив его возле дома №55, правоохранители представились, после чего попросили мужчину выйти из автомобиля и предоставить им документы. 58-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался покидать автомобиль. Когда патрульные продолжили просить его покинуть автомобиль, мужчина начал отталкивать их от себя и умышленно нанес одному из правоохранителей удар в лицо. На заседании в Киевском районном суде Одессы, мужчина полностью признал свою вину по части 2 ст.345 (умышленное нанесение сотруднику правоохранительных органов телесных повреждений, во время исполнения обязанностей) УК. Стоит отметить, что мужчине могло грозить до 5 лет лишения свободы. Однако из-за того, что он является инвалидом 2-й группы и ранее не судим, суд назначил ему более мягкое наказание в виде штрафа в размере 51 тысяча гривен. Смотри еще В Одессе двое водителей серьезно повздорили из-за кота По Одессе колесил опасный водитель Подписывайтесь на нас в Facebook, Viber и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры

ФОТО К НОВОСТИ: «Водитель не заметил бабушку: в Запорожье произошло смертельное ДТП»
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Vgorode.ua Запорожье Vgorode.ua Запорожье  ·  10.08.19, 10:29 Инцидент произошел вечером, 9-го августа, на Правом берегу по улице Дудыкина, рядом с детским садом, недалеко от рынка. Так, пожилую женщину сбил на микроавтобусе местный стихийный торговец. По словам…
Главред Главред  ·  10.08.19, 10:58 В субботу рано утром, 10 августа, в Шевченковском районе Запорожья на автозаправочной станции в автомобиле Газель взорвался баллон с газом, произошел пожар, пострадал водитель машины. Газель взорвалась...
Гордон Гордон  ·  10.08.19, 11:20 Жители Киева сообщили полиции о пьяной компании, которая села в автомобиль BMW X5. Патрульные авто пытались остановить внедорожник, однако его водитель намеревался скрыться, в результате чего влетел…
ТСН ТСН  ·  10.08.19, 11:23 По неподтвержденным данным, водитель автомобиля, который мчался по улицам Киева на бешеной скорости, был пьян.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  10.08.19, 12:36 В Запорожье водитель Lexux подрался водителем маршрутки. Причиной конфликта стало со слов очевидцев то, что маршрутчик подрезал японскую иномарку и ударил кулаком в стекло машины. Об этом сообщает МВ.…
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