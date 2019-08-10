Водитель не заметил бабушку: в Запорожье произошло смертельное ДТП

Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Jaguar X Type, который двигался в Киевском районе Одессы. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался выполнять требования полицейских, а также напал на одного из правоохранителей и ударил его по лицу. Об этом мы узнали с Единого государственного реестра судебных решений. В июне 2019 года, водитель иномарки Jaguar X Type, родом из Ивано-Франковска, двигался по улице Академика Вильямса в Киевском районе Одессы и вызвал подозрение у сотрудников экипажа патрульной полиции. Остановив его возле дома №55, правоохранители представились, после чего попросили мужчину выйти из автомобиля и предоставить им документы. 58-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался покидать автомобиль. Когда патрульные продолжили просить его покинуть автомобиль, мужчина начал отталкивать их от себя и умышленно нанес одному из правоохранителей удар в лицо. На заседании в Киевском районном суде Одессы, мужчина полностью признал свою вину по части 2 ст.345 (умышленное нанесение сотруднику правоохранительных органов телесных повреждений, во время исполнения обязанностей) УК. Стоит отметить, что мужчине могло грозить до 5 лет лишения свободы. Однако из-за того, что он является инвалидом 2-й группы и ранее не судим, суд назначил ему более мягкое наказание в виде штрафа в размере 51 тысяча гривен. Смотри еще В Одессе двое водителей серьезно повздорили из-за кота По Одессе колесил опасный водитель Подписывайтесь на нас в Facebook, Viber и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры