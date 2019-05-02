  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса
Политика
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 14:36
· Аннексированный Крым
Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса

Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса (6 новостей)

«Вернуть Донбасс Украина сможет только путем переговоров вместе сильными международными партнерами»

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, рассказал, можно ли вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу". "Наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить нашу с вами безопасность. Но вы знаете, что наши ресурсы ог

Обновлено в 14:34 Эксперт считает, что вернуть можно мирным способом Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет и не военным путем. "Наши Вооруженные силы способны в полной мере…

Обновлено в 14:36 Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что попытка вернуть под контроль Украины оккупированные РФ районы Донецкой и Луганской области путем военной операции повлечет за собой огромные потери.

ФОТО К НОВОСТИ: «Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса»
Фото Я могу спланировать войсковую операцию по возвращению Крыма и Донбасса, - Иван Апаршин/У Владимира Зеленского предлагают рецепты возвращения оккупированных территорий
Фото Советник Зеленского Апаршин рассказал, можно ли вернуть Крым и Донбасс военным путем
Фото Апаршин спрогнозировал, когда Украина вернет Донбасс
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  02.05.19, 10:00 В команде Владимира Зеленского рассказали, способна ли Украина отвоевать Крым и Донбасс, а также вернуть себе статус ядерной державы.
Апостроф Апостроф  ·  02.05.19, 11:34 Донбасс можно вернуть в ближайшие пять лет, а вот ситуация с Крымом куда сложнее, так как на возвращение полуострова потребуется больше времени.
Факты Факты  ·  02.05.19, 12:24 Вернуть Донбасс Украина сможет только путем переговоров вместе сильными международными партнерами
Комментарии Комментарии  ·  02.05.19, 14:34 Эксперт считает, что вернуть можно мирным способом   Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.05.19, 14:36 Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что попытка вернуть под контроль Украины оккупированные РФ районы Донецкой и Луганской области путем военной операции…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса

Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса
Партия Порошенко перезагружается

Партия Порошенко перезагружается
Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года

Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов…
Инаугурация Зеленского будет &quot;с фишечками&quot;, кадры - после нее

Инаугурация Зеленского будет "с фишечками", кадры - после нее
У Зеленского рассказали, как у него появилась идея провести дебаты на стадионе

У Зеленского рассказали, как у него появилась идея провести дебаты…
Барак и Мишель Обамы будут работать над фильмом про Трампа

Барак и Мишель Обамы будут работать над фильмом про Трампа
Склоны возле Филармонии основательно укрепят, чтобы спасти ее от многолетнего разрушения, – эксперт

Склоны возле Филармонии основательно укрепят, чтобы спасти ее от многолетнего…
В Одессе вводится контроль на въезд в город

В Одессе вводится контроль на въезд в город
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госсекретарь США по вопросам энергетики сравнил российский газ с дешевым авто

Госсекретарь США по вопросам энергетики сравнил российский газ с дешевым…
Из-за сообщения о взрывчатке с территории вокзала эвакуировали 800 человек

Из-за сообщения о взрывчатке с территории вокзала эвакуировали 800 человек
В США школьник потребовал через суд $275 млн от NBC

В США школьник потребовал через суд $275 млн от NBC
Зеленский ответил Путину на &quot;один народ&quot; и назвал общее между Украиной и РФ

Зеленский ответил Путину на "один народ" и назвал общее между…
Чемпионский пояс Усика отдали россиянину

Чемпионский пояс Усика отдали россиянину
По результатам парламентских выборов в Раду могут пройти 4 партии - западные социологи

По результатам парламентских выборов в Раду могут пройти 4 партии…
В Индии готовятся принять циклон: сотни тысяч человек эвакуировано

В Индии готовятся принять циклон: сотни тысяч человек эвакуировано
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.