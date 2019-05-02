Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, рассказал, можно ли вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу". "Наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить нашу с вами безопасность. Но вы знаете, что наши ресурсы ог

Обновлено в 14:34 Эксперт считает, что вернуть можно мирным способом Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет и не военным путем. "Наши Вооруженные силы способны в полной мере…

Обновлено в 14:36 Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что попытка вернуть под контроль Украины оккупированные РФ районы Донецкой и Луганской области путем военной операции повлечет за собой огромные потери.