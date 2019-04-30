Воин 79-й ОДШБр Сергей Гвоздиевский умер в больнице Днепра от полученных вчера в зоне ООС ранений (4 новости) «Несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм»

Во вторник, 30 апреля, в госпитале Днепра умер военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Сергей Гвоздиевский, который вчера получил тяжелые ранения на Донбассе. Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ в Facebook.

Согласно сообщению, 53-летний военнослужащий был ранен в понедельник, 29 апреля, во время выполнения боевых задач на мариупольском направлении. После оказания доврачебной и первой медицинской помощи Сергея сразу же эвакуировали воздушным транспортом в специализированное лечебное учреждение города Днепр.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм. Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины и командование воинской части выражает соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказано в сообщении.