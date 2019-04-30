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Воин 79-й ОДШБр Сергей Гвоздиевский умер в больнице Днепра от полученных вчера в зоне ООС ранений

Воин 79-й ОДШБр Сергей Гвоздиевский умер в больнице Днепра от полученных вчера в зоне ООС ранений (4 новости)

«Несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм»

Во вторник, 30 апреля, в госпитале Днепра умер военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Сергей Гвоздиевский, который вчера получил тяжелые ранения на Донбассе. Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ в Facebook.

Согласно сообщению, 53-летний военнослужащий был ранен в понедельник, 29 апреля, во время выполнения боевых задач на мариупольском направлении. После оказания доврачебной и первой медицинской помощи Сергея сразу же эвакуировали воздушным транспортом в специализированное лечебное учреждение города Днепр.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм. Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины и командование воинской части выражает соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказано в сообщении.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.04.19, 14:49 Сегодня, 30 апреля, в больнице города Днепр, от полученных вчера на Мариупольском направлении ранений скончался военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сержант Гвоздиевский Сергей Владимирович,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.04.19, 14:49 Сегодня, 30 апреля, в больнице города Днепр, от полученных вчера на Мариупольском направлении ранений скончался военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сержант Гвоздиевский Сергей Владимирович,…
Униан Униан  ·  30.04.19, 15:35 Несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм.
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