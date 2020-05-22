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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:28
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Воины ВСУ испытали новейший ракетный комплекс "Корсар": зрелищные фото

Воины ВСУ испытали новейший ракетный комплекс "Корсар": зрелищные фото (4 новости)

«Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як у світлу, так і в темну…»

На полигоне вблизи поселка Гончаровское Черниговской области состоялись испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" производства ГП "Гос ККБ "Луч".

Во время испытаний "Корсара" были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, кроме теоретических навыков, отработали практические пуски ракет, сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Оружие имеет усовершенствованный прицел с тепловизором, который значительно расширяет его боевые возможности.

"Украинский ЛПРК "Корсар" (дальность стрельбы до 2,5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей - дотов, вертолетов, беспилотников", - сказано в сообщении.

Для определения эффективного распознавания цели и точности поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое, так и в темное время суток.

Вместе с тем, во время испытаний обеспечивалось измерение точности траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

В Херсонской обл. прошли учения подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВС Украины. Они прошли с участием 1-го отдельного батальона морпехов, который неоднократно привлекался к выполнению задач в зоне АТО.

Обновлено в 12:28 Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як у світлу, так і в темну пору доби

ФОТО К НОВОСТИ: «Воины ВСУ испытали новейший ракетный комплекс "Корсар": зрелищные фото»
Фото Воины ВСУ испытали новейший ракетный комплекс "Корсар": зрелищные фото
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 11:52 В Черниговской области прошли испытания легкого переносного ракетного комплекса Корсар с усовершенствованным прицелом. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook. Так, ракетный комплекс Корсар…
Главком Главком  ·  22.05.20, 12:28 Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як у світлу, так і в темну пору доби
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