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Политика
Капитал Капитал · · Обновлено в 12:58
Волкер: Мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что захваченных украинских моряков отпустят

Волкер: Мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что захваченных украинских моряков отпустят (6 новостей)

«Спецпредставитель Госдепа США рассказал, что от России пока не слышно ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков»

Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. «По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят», — отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве, передает Интерфакс-Украина. Как сообщалось, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

Обновлено в 12:03 Спецпредставитель Госдепа США рассказал, что от России пока не слышно ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков.

Обновлено в 12:58 Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер: Мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что захваченных украинских моряков отпустят»
Фото Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков
Фото Волкер: Россия не показывает готовности к освобождению украинских моряков
Фото Волкер: Мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что моряков отпустят
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.07.19, 11:12 Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщил специальный…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.07.19, 11:31 Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о ее готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года
Канал 112 Канал 112  ·  27.07.19, 11:36 Россия не совершает никаких действий, которые бы говорили о ее готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом на брифинге сообщил спецпредставитель…
Телеграф Телеграф  ·  27.07.19, 12:03 Спецпредставитель Госдепа США рассказал, что от России пока не слышно ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.07.19, 12:58 Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года
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