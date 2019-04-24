Волкер об указе Путина: Донбасс – это Украина, а его жители – украинцы

“Хотелось бы напомнить Волкеру, как 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что, в случае своей победы на выборах, он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет... Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо, — написала она на своей странице в Facebook. — Дело в том, что особый статус Донбасса и амнистия — одни из ключевых положений минских договоренностей”.

Ранее Курт Волкер назвал провокационным решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителями Донбасса и добавил, что решение подрывает реализацию минских договоренностей.