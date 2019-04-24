  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Волкер об указе Путина: Донбасс – это Украина, а его жители – украинцы
Политика
УНН УНН ·
· Россия · МИД · Житель · Паспорт
Волкер об указе Путина: Донбасс – это Украина, а его жители – украинцы

Волкер об указе Путина: Донбасс – это Украина, а его жители – украинцы (4 новости)

«Спецпредставитель Курт Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей»

“Хотелось бы напомнить Волкеру, как 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что, в случае своей победы на выборах, он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет... Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо, — написала она на своей странице в Facebook. — Дело в том, что особый статус Донбасса и амнистия — одни из ключевых положений минских договоренностей”.

Ранее Курт Волкер назвал провокационным решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителями Донбасса и добавил, что решение подрывает реализацию минских договоренностей.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.04.19, 20:40 Спецпредставитель Курт Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей.
Фокус Фокус  ·  24.04.19, 20:48 Указ президента РФ упростить процесс получения российского гражданства жителями  оккупированной части Донбасс подрывает попытки имплементации Минских договоренностей.Об этом написал в Twitter спецпредставитель…
Униан Униан  ·  24.04.19, 22:53 Спецпредставитель США назвал решение РФ выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий крайне провокационным и частью оккупационного сценария.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Евродепутат Хармс о решении РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО: Скрытая аннексия продолжается

Евродепутат Хармс о решении РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО: Скрытая…
Решение России о выдаче паспортов в ОРДЛО взято из &quot;оккупационного сценария&quot;, - Волкер

Решение России о выдаче паспортов в ОРДЛО взято из "оккупационного…
Кремль указал федеральным каналам &quot;не слишком хвалить&quot; Зеленского

Кремль указал федеральным каналам "не слишком хвалить" Зеленского
Шотландия хочет провести новый референдум о независимости до 2021 года

Шотландия хочет провести новый референдум о независимости до 2021 года
&quot;Пасхальное&quot; перемирие снова не согласовали

"Пасхальное" перемирие снова не согласовали
Украина ждет реакции ЕС на решение России выдавать паспорта жителям ОРДЛО – постпред

Украина ждет реакции ЕС на решение России выдавать паспорта жителям…
Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева

Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, -…
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей &quot;ДНР&quot; и &quot;ЛНР&quot;

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соорганизатор, который был задержан за покушение на убийство, вышел на свободу

Соорганизатор, который был задержан за покушение на убийство, вышел на…
Водопад в центре Манилы - с крыши 181-метровой высотки вылился бассейн

Водопад в центре Манилы - с крыши 181-метровой высотки вылился…
Страна контрастов — экскурсовод о жизни в Венесуэле

Страна контрастов — экскурсовод о жизни в Венесуэле
Ученые НАСА зафиксировали мощное землетрясение на Марсе

Ученые НАСА зафиксировали мощное землетрясение на Марсе
Ученые рассказали, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

Ученые рассказали, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью
В Латвии предложили считать депортацию крымских татар генцидом

В Латвии предложили считать депортацию крымских татар генцидом
Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины/Игар Тышкевич о паспортизации имени Путина

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для…
Ман Сити выиграл дерби Манчестера и стал ближе к чемпионскому титулу

Ман Сити выиграл дерби Манчестера и стал ближе к чемпионскому…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.