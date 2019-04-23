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Волкер одобрил желание Зеленского вести переговоры с Путиным

Волкер одобрил желание Зеленского вести переговоры с Путиным (4 новости)

«Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента…»

По словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, набравший во втором туре президентских выборов большинство голосов избирателей кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может вести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, при этом именно позиция российской стороны должна измениться.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил 22 апреля в эфире программы NewsHour американской службы общественного вещания PBS, что поддерживает прямые переговоры набравшего во втором туре президентских выборов большинство голосов избирателей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

"Он решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть территории. Он не собирается уступать. Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его желание поговорить с Путиным это хорошо, а не плохо", заявил Волкер.

Американский дипломат добавил, что новый президент в Украине это возможность для старта нового диалога с РФ, "хотя именно российская позиция по вторжению и оккупации территорий должна измениться".

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21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно данным обработки ЦИК более 99% электронных протоколов, Зеленский набирает 73,23% голосов, баллотирующийся на второй срок действующий глава государства Петр Порошенко 24,45%. Явка избирателей во втором туре выборов составила 61,37%.

В январе 2019 года, отвечая на вопрос, как он представляет себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу, Зеленский ответил: "Прежде всего, я хочу, чтобы перестали стрелять... Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое перестать убивать. Это важно сохранить наших людей".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.04.19, 12:11 Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает позитивным моментом желание де-факто избранного президента Владимира Зеленского вести прямые переговоры с президентом страны-агрессора…
Украинская правда Украинская правда  ·  23.04.19, 12:33 Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.04.19, 14:05 Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает правильным проводить прямые переговоры между победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским…
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