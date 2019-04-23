Волкер поддержал желание Зеленского вести диалог с Путиным относительно Донбасса и Крыма

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что поддерживает прямой диалог Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом Волкер сказал в интервью программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS.Он отметил, что солидарен с позицией Зеленского относительно войны на Донбассе, когда тот заявил, что ни у кого нет ответа, как остановить Путина, но нужно продолжать переговоры ради достижения перемирия. "Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого", – подчеркнул Волкер.

Как ранее сообщал Фокус:

Cпикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в настоящее время "нет возможности" закончить войну на востоке Украины и остановить российскую агрессию. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что перед новым президентом Украины будет стоять задача "консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий". Владимир Зеленский заявил, что для его команды первоочередной задачей является освобождение из плена украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Москаль подал в отставку

Обновлено в 13:12 Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступает за прямой диалог фактического победителя выборов 2019 в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире программы NewsHour , сообщает «РБК-Украина». В частности, Волкер поддержал позицию Зеленского по Донбассу, который заявлял,…

Обновлено в 13:26 Также, он разделяет позицию кандидата относительно конфликта на Донбассе, о том, что никто не имеет настоящего ответа, как остановить главу Кремля, но необходимо продолжать переговоры для достижения перемирия.