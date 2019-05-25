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Волкер прокомментировал решение трибунала ООН по делу моряков

Волкер прокомментировал решение трибунала ООН по делу моряков (4 новости)

«Курт Волкер привітав рішення МІжнародного трибуналу ООН»

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить украинские корабли и моряков, захваченных в ноябре 2018 года. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер отметил, что отпустить моряков нужно было давно.России давно следует отпустить украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива. Такое мнение 25 мая в Twitter выразил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Так он прокомментировал заметку в The New York Times, сообщившую о решении Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал РФ освободить корабли и моряков, захваченных осенью 2018 года.

"России давно пора освободить украинских членов экипажа и суда, которые она незаконно захватила", написал Волкер.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

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Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли.

Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

В министерстве иностранных дел России заявили, что международный арбитраж не имел юрисдикции для рассмотрения инцидента.

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер прокомментировал решение трибунала ООН по делу моряков»
Фото Волкер о требовании трибунала ООН освободить содержащихся в Москве украинских моряков: Давно пора
Фото Волкер прокомментировал решение трибунала ООН по делу моряков
Фото Волкер: Росії давно пора звільнити українських моряків
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