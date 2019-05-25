Волкер прокомментировал решение трибунала ООН по делу моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить украинские корабли и моряков, захваченных в ноябре 2018 года. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер отметил, что отпустить моряков нужно было давно.России давно следует отпустить украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива. Такое мнение 25 мая в Twitter выразил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Так он прокомментировал заметку в The New York Times, сообщившую о решении Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал РФ освободить корабли и моряков, захваченных осенью 2018 года.

"России давно пора освободить украинских членов экипажа и суда, которые она незаконно захватила", написал Волкер.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

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Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли.

Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

В министерстве иностранных дел России заявили, что международный арбитраж не имел юрисдикции для рассмотрения инцидента.