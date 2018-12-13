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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 22:20
· Санкции против России · Россия · Евросоюз
Волкер прокомментировал сегодняшний "мощный сигнал от ЕС" и обратился к России

Волкер прокомментировал сегодняшний "мощный сигнал от ЕС" и обратился к России (5 новостей)

«Спецпредставитель США по вопросам Украины призвал РФ серьезно относиться к реализации минских соглашений»

Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Евросоюз дал России сильный сигнал, продлив против нее экономические санкции. Об этом 13 декабря он написал Twitter.

Он заявил, что "Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Германия не планирует новые санкции против России
Германия не планирует новые санкции против России

В сентябре 2018 года Совет ЕС продлил ограничительные меры против России из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, на шесть месяцев до 15 марта 2019 года.

Помимо этих санкций, в отношении России действуют секторальные ограничительные меры, а также санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.

Обновлено в 22:14 Спецпредставитель США по вопросам Украины призвал РФ серьезно относиться к реализации минских соглашений.

Обновлено в 22:20 Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что ЕС дал России сильный сигнал, продлив против нее санкции.

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер прокомментировал сегодняшний "мощный сигнал от ЕС" и обратился к России»
Фото Волкер: РФ должна серьезно относиться к реализации минских соглашений
Фото Волкер прокомментировал сегодняшний "мощный сигнал от ЕС" и обратился к России
Фото Волкер назвал "сильным сигналом" решение Евросоюза продлить санкции против России
Фото Сильный сигнал: Волкер прокомментировал продление санкций ЕС против России
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РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 20:44 Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал продление Европейским союзом экономических санкций против России сильным сигналом. Об этом сообщает РБК-Украина со…
Униан Униан  ·  13.12.18, 21:17 Спецпредставитель США Курт Волкер назвал мощным сигналом для России решение ЕС еще на полгода продлить экономические санкции против нее.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 22:14 Спецпредставитель США по вопросам Украины призвал РФ серьезно относиться к реализации минских соглашений.
Новое Время Новое Время  ·  13.12.18, 22:20 Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что ЕС дал России сильный сигнал, продлив против нее санкции.
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