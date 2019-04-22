Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому

Американский президент Дональд Трамп позвонил актеру Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах, рассказал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. «Президент Трамп звонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах», -написал Волкер. Он также назвал голосование мирным и демократичным. «Мы продолжим поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии», — добавил спецпредставитель США. По данным экзитполов Зеленский побеждает, набрав более 70% голосов. Разговор между Зеленским и Трампом состоялся на инициативе Белого дома, сообщала «Украинская правда» со ссылкой на источники в штабе лидирующего кандидата. Зеленского также поздравило посольство США на Украине. Зеленский уже провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, он получил поздравления с победой от канцлера Австрии Себастьяна Курца, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Польши Анджея Дуды и министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта и некоторых других мировых лидеров.