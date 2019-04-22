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Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому

Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому (6 новостей)

«Глава американского государства выразил поддержку Владимиру Зеленскому, который, по последним данным, выиграл национальные выборы президента Украины»

Американский президент Дональд Трамп позвонил актеру Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах, рассказал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. «Президент Трамп звонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах», -написал Волкер. Он также назвал голосование мирным и демократичным. «Мы продолжим поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии», — добавил спецпредставитель США. По данным экзитполов Зеленский побеждает, набрав более 70% голосов. Разговор между Зеленским и Трампом состоялся на инициативе Белого дома, сообщала «Украинская правда» со ссылкой на источники в штабе лидирующего кандидата. Зеленского также поздравило посольство США на Украине. Зеленский уже провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, он получил поздравления с победой от канцлера Австрии Себастьяна Курца, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Польши Анджея Дуды и министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта и некоторых других мировых лидеров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому»
Фото Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому
Фото Трамп позвонил Зеленскому
Фото Владимир Зеленский получил поддержку американского президента Дональда Трампа
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Главред Главред  ·  22.04.19, 06:50 Зеленский / Reuters Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил, что американский президент Дональд Трамп звонил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, который...
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.04.19, 08:03 Президент США Дональд Трамп поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Эту информацию подтвердил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Новое время".…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.04.19, 08:14 Переможця українських президентських виборів, за даними екзит-полів, - Володимира Зеленського вже привітав президент США Дональд Трамп. #Еспресо #Трамп #Зеленський #вибори #Президент Telegram - https://t.me/espresotb
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Joinfo Joinfo  ·  22.04.19, 09:34 Глава американского государства выразил поддержку Владимиру Зеленскому, который, по последним данным, выиграл национальные выборы президента Украины.
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