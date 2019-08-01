Волкер: РФ не подает признаков о планах освободить моряков (4 новости) «Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не подавала никаких признаков того, что планирует освободить захваченных…»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия затягивает судебный процесс над украинскими военными моряками, захваченными в районе Керченского пролива.Нет никаких признаков, что Россия вернет захваченных в районе Керченского пролива украинских военных моряков. Об этом в интервью журналу "Український тиждень" заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах. Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать", сказал он.

По словам американского дипломата, с украинскими моряками обращаются в РФ "безо всякого уважения, как это должно быть относительно военных другой страны".

"Их судят в российском гражданском уголовном суде, что абсолютно неприемлемо", подчеркнул Волкер.

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Он считает, что Россия затягивает судебный процесс над украинцами.

"Сначала рассмотрение должно было начаться в апреле, затем был июль, а теперь уже октябрь. Это недопустимо. И это действительно потеряна возможность для России, так как можно было нарастить динамику в вопросе обмена пленными и установления мира. Они не воспользовались этим шансом, зато и дальше относятся к морякам как к заложникам", заявил Волкер.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву.

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день, как сообщили в МИД Украины, от российского внешнеполитического ведомства поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 24 военнопленным украинским морякам.