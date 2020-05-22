Волкер: Россию нужно лишить права вето на вступление Украины в НАТО (3 новости) «Экс-спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение о необходимости изменения правил приема в НАТО для стран бывшего Советского…»

Россия стремится не допустить вступления Украины в НАТО, используя оккупацию как средство достижения этой цели. Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума заявил американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы форума.

"Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах", - сказал Волкер.

По его словам, НАТО не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, в которых оккупированы Россией территории, поскольку согласно пятой статье Альянса это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией.

Американский дипломат в свою очередь предложил не применять пятую статью к оккупированным территориям.

"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстано...