Волкер с делегацией посетил Донбасс

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетил район Операции Объединенных сил. Вместе с ним в делегации США находился и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
На Донбассе Волкер и Тейлор, в частности, посетили Станицу Луганскую, где недавно как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств. Также они здесь поговорили с местными жителями.
Кроме того, во время визита делегация США встретилась с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сырским. После состоялся брифинг последнего относительно текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.
Курт Волкер прибыл в Киев 25 июля. За два дня пребывания в Украине он успел встретиться с председателем Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичусом, и украинским президентом Владимиром Зеленским. С последним они обсудили текущую ситуацию на Донбассе и процесс разведения сил на Донбассе, в частности, вокруг Станицы Луганской.
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