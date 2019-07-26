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Волкер с делегацией посетил Донбасс

Волкер с делегацией посетил Донбасс (4 новости)

«Делегация Сполученних Штатов Америки во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения…»

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетил район Операции Объединенных сил. Вместе с ним в делегации США находился и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

На Донбассе Волкер и Тейлор, в частности, посетили Станицу Луганскую, где недавно как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств. Также они здесь поговорили с местными жителями.

Кроме того, во время визита делегация США встретилась с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сырским. После состоялся брифинг последнего относительно текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.

Курт Волкер прибыл в Киев 25 июля. За два дня пребывания в Украине он успел встретиться с председателем Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичусом, и украинским президентом Владимиром Зеленским. С последним они обсудили текущую ситуацию на Донбассе и процесс разведения сил на Донбассе, в частности, вокруг Станицы Луганской.

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