Волкер: США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь (8 новостей) «Спецпредставитель США выразил надежду, что процесс создания церкви пройдет без протестов и насилия»

Соединенные Штаты полностью поддерживают стремление украинцев иметь собственную единую поместную церковь. Как сообщает УНИАН, об этом во время телефонного брифинга в Брюсселе заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя решение Синода Вселенского патриархата.

Решение Вселенского патриарха Варфоломея поддержать предоставление автокефалии Украинской церкви американский дипломат назвал "религиозным вопросом".

"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основывается на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление любых людей исповедовать их религию так, как они хотят, и иметь свободу и признание и делать это мирно. Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Увидеть это будет трагедией", - заявил Курт Волкер.

Спецпредставитель США в Украине прокомментировал и предупреждение от представителей Российской православной церкви, что автокефалия спровоцирует насилие в Украине.

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"Это трагедия, что вы имеете религиозных лидеров, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай, и мы, безусловно, не хотим видеть это", - ответил Волкер.

Напоминаем, что 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Обновлено в 08:18 Спецпредставитель Госдепа выразил надежду, что после такого решения протестов и насильственных действий не будет.

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