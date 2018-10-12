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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 08:47
· США · Украинцы · Брифинг · Церковь
Волкер: США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь

Волкер: США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь (8 новостей)

«Спецпредставитель США выразил надежду, что процесс создания церкви пройдет без протестов и насилия»

Соединенные Штаты полностью поддерживают стремление украинцев иметь собственную единую поместную церковь. Как сообщает УНИАН, об этом во время телефонного брифинга в Брюсселе заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя решение Синода Вселенского патриархата.

Решение Вселенского патриарха Варфоломея поддержать предоставление автокефалии Украинской церкви американский дипломат назвал "религиозным вопросом".

"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основывается на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление любых людей исповедовать их религию так, как они хотят, и иметь свободу и признание и делать это мирно. Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Увидеть это будет трагедией", - заявил Курт Волкер.

Спецпредставитель США в Украине прокомментировал и предупреждение от представителей Российской православной церкви, что автокефалия спровоцирует насилие в Украине.

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"Это трагедия, что вы имеете религиозных лидеров, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай, и мы, безусловно, не хотим видеть это", - ответил Волкер.

Напоминаем, что 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Обновлено в 08:18 Спецпредставитель Госдепа выразил надежду, что после такого решения протестов и насильственных действий не будет.

Обновлено в 08:47

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер: США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь»
Фото США поддерживают стремление украинцев иметь свою единую поместную церковь - Волкер
Фото США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь, - Волкер
Фото США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь, - Волкер
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.10.18, 04:35 Спецпредставитель США выразил надежду, что процесс создания церкви пройдет без протестов и насилия.
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РБК Украина РБК Украина  ·  12.10.18, 07:30 Во время телефонного брифинга в Брюсселе спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают стремление украинцев иметь собственную единую…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.10.18, 08:10 Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США поддерживают стремление украинцев к признанию своей собственной единой…
MIGnews MIGnews  ·  12.10.18, 08:18 Спецпредставитель Госдепа выразил надежду, что после такого решения протестов и насильственных действий не будет.
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