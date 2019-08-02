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Волкер: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу

Волкер: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу (4 новости)

«Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант, - говорит дипломат»

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер прокомментировал привлечение президента США Дональда Трампа к переговорам в "нормандском формате". Об этом он сообщил в интервью изданию Тиждень.

По словам Волкера, США готовы поддержать расширение формата переговоров, однако важно понимать, что Россия настроена на прекращение конфликта.

"Проблема опять же в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи", - заявил он.

Спецпредставитель США при этом не уверен, что поддерживать привлечение Трампа к переговорам удалось бы длительное время.

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"Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высокий степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", - сказал Волкер.

Ранее Волкер допустил визит Трампа в Украину. Курт Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу»
Фото США готовы рассмотреть привлечение Трампа к нормандскому формату, - Волкер
Фото Волкер: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу
Фото Трамп может включиться в переговоры по Донбассу
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.08.19, 14:33 "Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант", - говорит дипломат.
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