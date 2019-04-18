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Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье

Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье (4 новости)

«Звезда побывала на открытии модного бутика»

Украинская певица Тина Кароль покорила поклонников соблазнительным образом на светском мероприятии. Артистка предстала в бархатном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Тина Кароль давно стала своеобразным символом женственности и нежности в Украине. Каждый ее публичный выход очаровывает тысячи поклонников, которые с удовольствием следят за новинками гардероба певицы.

На днях поп-дива стала приглашенной гостьей открытия бутика Balmain. Светское мероприятие состоялось в Киеве и объединило немало представителей украинского шоу-бизнеса. Однако Тина Кароль сумела подобрать платье, которое выделяло ее среди других красавиц.

Перед камерами она предстала в бархатном платье, котороеидеально подчеркнулопышную грудь артистки и ее стройную талию. Наряд имел немаленький разрез на ноге, что придало пикантности образу Тины Кароль. Кплатьюот Balmain артистка подобрала эффектные темно-красные туфли и каблуке и сумочку, стоимость которой оценивают в почти 40 тысяч гривен. Идеальная укладка волос, красный маникюр и макияж с акцентом на губы завершили игривый look Тины Кароль.

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Тина Кароль/ Instagram / @tina_karol

Тина Кароль на светскоммероприятии / Instagram / @tina_karol

Певица Тина Кароль в бархатном платье/ Instagram / @tina_karol

Сексуальный образ Тины Кароль/ Instagram / @tina_karol

ФОТО К НОВОСТИ: «Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье»
Фото Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье
Фото Тина Кароль в сексуальном платье покорила сеть
Фото Сексапильная Тина Кароль в бархатном платье соблазнила образом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.04.19, 12:04 Тина Кароль также стала звездной гостьей вечеринки по случаю открытия бутика всемирно известного французского бренда BALMAIN в Киеве. Одна из самых стильных украинских исполнительниц не могла пропустить…
Униан Униан  ·  18.04.19, 13:29 Артистка побывала на открытии бутика в Киеве. Для светского мероприятия знаменитая исполнительница выбрала изысканный наряд.
ТСН ТСН  ·  18.04.19, 14:15 Звезда побывала на открытии модного бутика.
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Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье

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