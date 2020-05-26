ВООЗ скерує до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу (4 новости) «У місії візьмуть участь наукові представники з різних країн»

Загальне число випадків коронавірусу у світі станом на ранок вівторка вже перевищило 5,59 мільйона, а число померлих – майже 348 тисяч. Водночас 2 366 574 особи вже вилікувалися від коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 706 226), Бразилія (376 669) та Російська Федерація (353 427). Кількість нових випадків коронавірусу в Західній Європі далі все зменшується.

США

Американська компанія Novavax почала випробування вакцини проти коронавірусу на людях і очікує попередніх результатів щодо її ефективності і безпеки в липні.

Як повідомляє Bloomberg, випробування проходять в Австралії. В рамках першої фази вакцину NVX-CoV2373 отримають 130 здорових добровольців у віці від 18 до 59 років.

Якщо результати випробувань будуть успішними, компанія перейде до другої фази, в рамках якої вакцину протестують на добровольцях з інших країн з різних вікових груп.

У разі успішних випробуван...