Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ (9 новостей и 1 видео) «Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум»

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - уточнил Богдан.

Глава АП считает, что назвал необходимостью принятие закона о референдуме. Однако, по его словам, "основное направление нашей деятельности - это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии РФ".

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Обновлено в 22:27 По словам Андрея Богдана, если окончательное решение относительно переговоров с Россией общество воспримет не однозначно, то этот вопрос может быть вынесен на референдум.

Обновлено в 22:59 Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума касательно мирных соглашений с Россией.