  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ
Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:59
· Россия · Референдум · Договоренность · Политика
Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ

Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ (9 новостей и 1 видео)

«Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум»

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - уточнил Богдан.

Глава АП считает, что назвал необходимостью принятие закона о референдуме. Однако, по его словам, "основное направление нашей деятельности - это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии РФ".

Россия хочет созвать Совбез ООН из-за принятия в Украине закона о языке
Россия хочет созвать Совбез ООН из-за принятия в Украине закона о языке

Обновлено в 22:27 По словам Андрея Богдана, если окончательное решение относительно переговоров с Россией общество воспримет не однозначно, то этот вопрос может быть вынесен на референдум.

Обновлено в 22:59 Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума касательно мирных соглашений с Россией.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ»
Фото Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ
Фото Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ
Фото Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией
Фото По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
Фото Глава АП: Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ
Фото Глава АП Богдан заявил, что договоренности с Россией по Донбассу могут быть вынесены на всеукраинский референдум
Фото Новый глава АП Богдан допустил вынесение на референдум мирных соглашений с Россией
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 21:16 Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечает, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 21:16 Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечает, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по…
Телеграф Телеграф  ·  21.05.19, 21:47 Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  21.05.19, 21:49 Команда Зеленского намерена переложить ответственность за возможные компромиссы с РФ на граждан Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  21.05.19, 22:00 Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ. Соответствующее…
Гордон Гордон  ·  21.05.19, 22:26 Решения по Донбассу, которые могут расколоть общество, стоит принимать на референдуме народом, а не народными депутатами или президентом, считает глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан.Вопросы,…
Униан Униан  ·  21.05.19, 22:27 По словам Андрея Богдана, если окончательное решение относительно переговоров с Россией общество воспримет не однозначно, то этот вопрос может быть вынесен на референдум.
Украинская правда Украинская правда  ·  21.05.19, 22:59 Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума касательно мирных соглашений с Россией.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Онищенко собирается вернуться в Украину

Онищенко собирается вернуться в Украину
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине

Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине
Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум

Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум
Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо

Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот…
Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ

Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен…
Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя &quot;Квартала 95&quot; Шефира

Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП

Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко

Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Человек-«стена» на сцене пожал руку Трампу

Человек-«стена» на сцене пожал руку Трампу
Париж и Анкара поругались из-за турецких школ во Франции

Париж и Анкара поругались из-за турецких школ во Франции
Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х

Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х
ЦЫГАНЫК: «Суркис сказал, что разговор с Хацкевичем будет долгим»

ЦЫГАНЫК: «Суркис сказал, что разговор с Хацкевичем будет долгим»
В Индонезии объявили результаты выборов президента

В Индонезии объявили результаты выборов президента
ВИДЕО. Гран-при Германии 1976: самая известная авария Ники Лауды

ВИДЕО. Гран-при Германии 1976: самая известная авария Ники Лауды
Українка Калініна здобула важку перемогу на старті кваліфікації Roland Garros

Українка Калініна здобула важку перемогу на старті кваліфікації Roland Garros
Ланс выиграл у Парижа в плей-офф за путевку в Лигу 1

Ланс выиграл у Парижа в плей-офф за путевку в Лигу…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.