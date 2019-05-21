«Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум»

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".
По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.
"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - уточнил Богдан.
Глава АП считает, что назвал необходимостью принятие закона о референдуме. Однако, по его словам, "основное направление нашей деятельности - это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии РФ".
Обновлено в 22:27 По словам Андрея Богдана, если окончательное решение относительно переговоров с Россией общество воспримет не однозначно, то этот вопрос может быть вынесен на референдум.
Обновлено в 22:59 Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума касательно мирных соглашений с Россией.