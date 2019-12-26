Вопрос об импорте электроэнергии из РФ должен решать топ-уровень, - Ковальчук

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- Вы входили в команду будущего президента еще когда он не был президентом. Я имею в виду Владимира Зеленского. Вы, насколько мне известно, участвовали в стратегических совещаниях, выработке политики новой властной команды.

И тем не менее после прихода Зеленского к власти вы остались руководить "Укрэнерго", и не получили ни министерскую должность (хотя вас называли потенциальным министром энергетики), ни даже утверждения в качестве главы "Укрэнерго", а все еще пребываете в статусе и.о. Почему так вышло?

- Хотел бы внести небольшую ясность. Вхождение в команду президента – не совсем корректная формулировка. Да, наверное, вы видели какие-то сообщения на эту тему, но не более того.

На самом деле у меня была достаточно плотная работа по поводу стратегического видения и развития не с командой президента как таковой, а, скорее, с командой будущего премьера Гончарука.

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И, когда формировалось финальное правительство, решение принимались, я так понимаю, коллегиально командой президента и обсуждались разные версии.

Это не было так, что Ковальчук – министр энергетики. Хотя действительно сам в прессе читал накануне назначения Кабинета министров, буквально за несколько дней, что это чуть ли не сто процентов. На самом деле обсуждались разные версии, как те или иные люди могут быть полезными в силу своих компетенций. Это не было финальным решением, которое вдруг не состоялось.

- Можете рассказать как формировалось правительство? Как формировался кадровый подбор? Как это все происходило?

- Было бы более корректно все-таки этот вопрос задавать тем, кто формировал. Членом правительства я не являюсь. И в список людей, которые формируют правительство, я тоже не вхожу. То, что я видел со своей стороны, было как параллельные процессы… Премьериада.

Думаю, это не только в Украине, это во многих странах происходит. Сначала выбирается личность премьера, а премьер презентует ту или иную команду, которая с ним идет. Личность премьера во многом задает, каким будет персональный состав правительства и тон его работы.

Сначала были разные версии. Вы помните, сливали разную информацию - те или иные кандидаты в премьер-министры. У каждого кандидата наверняка были какие-то свои подборки министров. Каждый здравомыслящий кандидат в премьеры, с моей точки зрения, должен иметь несколько кандидатов на каждую позицию министра.

Второе. Мы всегда имеем определенные компромиссы в политике. И даже то, что мы сейчас наблюдаем моновласть, это не значит, что моновласть является однородной.

- Как минимум правительство Гончарука, но есть Аваков.

- Вы сами отвечаете на свои же вопросы. Даже в условиях монокоманды все равно есть те или иные течения. Всегда, думаю, целесообразно - я бы поступал так, если бы формировал команду – чтобы было несколько вариантов на каждую ключевую позицию для того, чтобы более комфортный из них находить.

- По вашему впечатлению, Гончарук сформировал правительство из своего подбора кадров или это кадры, рекомендованные Банковой?

- Вы знаете, персональный состав правительства раскладывали вдоль и поперек, я лично читал много материалов. Думаю, здесь могло действовать некое право взаимного вето.

Кто является сторонами процесса мы прекрасно понимаем, поскольку правительст