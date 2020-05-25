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Вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО согласован, нужно решение союзников, - замглавы МИД Божок

Вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО согласован, нужно решение союзников, - замглавы МИД Божок (3 новости)

«Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только…»

Украина продолжает стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение, но для дальнейшего движения в этом направлении Североатлантический альянс выдвигает Украине ряд требований, среди которых - ощутимый прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны.

Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Успехи и прогресс на этом направлении мы рассматриваем как наш прогресс к Плану действий относительно членства в НАТО, который давно уже находится на нашем горизонте. Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - отметил он.

По словам замглавы МИД, важными со стратегической точки зрения для дальнейшего приближ...

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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 22:05 Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение.Об этом в интервью "Интерфакс-Украина"…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 23:20 Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение.
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