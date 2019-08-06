"Ворскла" арендовала у "Порту" бразильского полузащитника: видео (8 новостей) «Бразилец будет выступать за полтавчан на правах аренды»

Полузащитник Луизао (Луис Густаво Новаеш Паларес) перешел из португальского Порту в полтавскую Ворсклу, о чем сообщил официальный сайт полтавского клуба.

21-летний футболист перебрался из Сан-Паулу в Порту два года назад за три миллиона евро, но выступал все время за вторую команду. В составе Порту Б в прошлом сезоне он провел 29 матчей в Лиге Про, где отметился голом и шестью ассистами.

Обновлено в 19:48 Луизао уже провел первую тренировку в составе полтавского клуба

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Обновлено в 20:29 Полузащитник Луизао перешел в полтавский клуб на правах аренды.