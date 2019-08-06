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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 20:29
"Ворскла" арендовала у "Порту" бразильского полузащитника: видео

"Ворскла" арендовала у "Порту" бразильского полузащитника: видео (8 новостей)

«Бразилец будет выступать за полтавчан на правах аренды»

Полузащитник Луизао (Луис Густаво Новаеш Паларес) перешел из португальского Порту в полтавскую Ворсклу, о чем сообщил официальный сайт полтавского клуба.

21-летний футболист перебрался из Сан-Паулу в Порту два года назад за три миллиона евро, но выступал все время за вторую команду. В составе Порту Б в прошлом сезоне он провел 29 матчей в Лиге Про, где отметился голом и шестью ассистами.

Обновлено в 19:48 Луизао уже провел первую тренировку в составе полтавского клуба

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Обновлено в 20:29 Полузащитник Луизао перешел в полтавский клуб на правах аренды.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ворскла" арендовала у "Порту" бразильского полузащитника: видео»
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Terrikon Terrikon  ·  06.08.19, 18:12 Этот бразильский 21-летний игрок привлек внимание скаутов "Порту" своей техникой и видением поля
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.08.19, 18:19 Полтавская "Ворскла" арендовала у португальского клуба "Порту" центрального полузащитника Луизао (Luiz Gustavo Novaes Palhares). Деталей о сроке аренды игрока нет."Этот бразильский талантливый 21-летний…
Телеграф Телеграф  ·  06.08.19, 18:26 Полтавская "Ворскла" арендовала центрального полузащитника португальского "Порту".
ТСН ТСН  ·  06.08.19, 19:10 Бразилец будет выступать за полтавчан на правах аренды.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.08.19, 19:38 21-летний бразилец Луизао будет выступать в  Украине
Sport.ua Sport.ua  ·  06.08.19, 19:48 Луизао уже провел первую тренировку в составе полтавского клуба
Униан Униан  ·  06.08.19, 20:29 Полузащитник Луизао перешел в полтавский клуб на правах аренды.
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