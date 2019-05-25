  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля
Спорт
Sport.ua Sport.ua ·
Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля

Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля (4 новости)

«Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля»

Вингер «Черноморца» забил второй гол своей команды

ФОТО К НОВОСТИ: «Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля»
Фото Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля
Фото Ворскла – Черноморец. Видео гола Коломойца
Фото Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля
Фото Ворскла – Черноморец – 1:2. Видео голов и обзор матча
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля

Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля
Суркис: «Хацкевич останется главным тренером, если убедит меня, что способен бороться за трофеи»

Суркис: «Хацкевич останется главным тренером, если убедит меня, что способен…
Завацкая впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Завацкая впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
Португалия и Люксембург подали протесты на решение УЕФА по делу Мораеса

Португалия и Люксембург подали протесты на решение УЕФА по делу…
&quot;Динамо&quot; может возглавить экс-тренер сильной европейской сборной

"Динамо" может возглавить экс-тренер сильной европейской сборной
&quot;Арсенал&quot; и &quot;Челси&quot; вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ в Баку

"Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ…
Зинченко &quot;засветился&quot; с футболистами &quot;Шахтера&quot; перед дерби с &quot;Динамо&quot;: фото

Зинченко "засветился" с футболистами "Шахтера" перед дерби с "Динамо": фото
Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей

Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков

Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию

Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
Apple приобрела стартап, помогающий контролировать симптомы астмы у детей

Apple приобрела стартап, помогающий контролировать симптомы астмы у детей
Мураєв назвав Медведчука «грантоїдом», тільки російським

Мураєв назвав Медведчука «грантоїдом», тільки російським
Обвиняемые по &quot;делу Хизб ут-Тахрир&quot; рассказали об условиях в СИЗО

Обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир" рассказали об условиях в СИЗО
В Одесской области - два новых начальника территориальных подразделений полиции

В Одесской области - два новых начальника территориальных подразделений полиции
Определились участники плей-офф за право играть в УПЛ в следующем сезоне

Определились участники плей-офф за право играть в УПЛ в следующем…
&quot;Одно лицо&quot;: украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд

"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.