"Ворскла" одержала первую победу в году, одолев "Черноморец": видео

Одесский "Черноморец" на домашней одноименной арене матчем с "Ворсклой" открыли программу 26-го тура УПЛ, передает корреспондент УНН.

Уже на второй минуте встречи дальний удар исландца Анри Вильхамссона и рикошет помог "морякам" открыть счет. Удвоить счет хозяева могли на 59 минуте, но Коваль не реализовал пенальти. Отыграться полтавчане сумели лишь на 84 минуте, когда 11-метровый удар за игру рукой Чорния реализовал Васин. В компенсированное время произошел несколько курьезный мяч. Хабелок решился на выстрел из-за пределов штрафной. Мяч попал в штангу, далее в спину киперу и улетел в сетку - 2:1 в пользу "Ворсклы".

Обновлено в 19:18 Стартовал очередной тур УПЛ.

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Обновлено в 21:01 В гостевом матче украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» проиграл полтавской «Ворскле». Об этом сообщается на официальной странице клуба.