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УНН УНН · · Обновлено в 21:01
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"Ворскла" одержала первую победу в году, одолев "Черноморец": видео

"Ворскла" одержала первую победу в году, одолев "Черноморец": видео (10 новостей)

«Стартовал очередной тур УПЛ»

Одесский "Черноморец" на домашней одноименной арене матчем с "Ворсклой" открыли программу 26-го тура УПЛ, передает корреспондент УНН.

Уже на второй минуте встречи дальний удар исландца Анри Вильхамссона и рикошет помог "морякам" открыть счет. Удвоить счет хозяева могли на 59 минуте, но Коваль не реализовал пенальти. Отыграться полтавчане сумели лишь на 84 минуте, когда 11-метровый удар за игру рукой Чорния реализовал Васин. В компенсированное время произошел несколько курьезный мяч. Хабелок решился на выстрел из-за пределов штрафной. Мяч попал в штангу, далее в спину киперу и улетел в сетку - 2:1 в пользу "Ворсклы".

Обновлено в 19:18 Стартовал очередной тур УПЛ.

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Обновлено в 21:01 В гостевом матче украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» проиграл полтавской «Ворскле». Об этом сообщается на официальной странице клуба. 

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ворскла" одержала первую победу в году, одолев "Черноморец": видео»
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Terrikon Terrikon  ·  27.04.19, 13:14 26-й тур чемпионата Украины открывается в Одессе. "Черноморец" не проигрывает в двух последних матчах, но и не побеждает, что привело к погружению на дно турнирной таблицы. Впрочем, "Арсенал-Киев" совсем…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.04.19, 16:00 Черноморец — Ворскла 1:2 Голы: Вильхамссон, 2 — Васин, 84 (с пенальти), Кожухарь, 90+1 (в свои ворота) Черноморец: Кожухарь — Трубочкин, Рыжук, Грачев, Норенков — Мусолитин, Бабенко…
Sport.ua Sport.ua  ·  27.04.19, 16:02 Последняя победа полтавчан датирована еще декабрем 2018 года, как раз над одесситами
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.04.19, 16:05 Полтавская "Ворскла" победила "Черноморец" в 26-м туре чемпионата Украины по футболу. Матч в Одессе завершился результативной победой полтавчан. Черноморец – Ворскла 1:2 Голы: Вильхамссон, 2 – Васин,…
Телеграф Телеграф  ·  27.04.19, 16:19 Ворскла прервала безвыиграшную серию волевой победой над Черноморцем.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  27.04.19, 16:38 «Ворскла» вырвала победу над «Черноморцем»
Комментарии Комментарии  ·  27.04.19, 19:09 В стартовом матче 26 тура УПЛ "Ворскла" обыграла "Черноморец" Поединок прошел в субботу на стадионе "Черноморец" в Одессе и завершился со счетом - 1:2 в пользу команды Виталия Косовского, сообщает "Сегодня".…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.04.19, 19:18 Стартовал очередной тур УПЛ.
Первый городской Первый городской  ·  27.04.19, 21:01 В гостевом матче украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» проиграл полтавской «Ворскле». Об этом сообщается на официальной странице клуба. 
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