Восьмой правнук: Елизавета II впервые прокомментировала рождение сына Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына, который появился на свет в понедельник, 6 мая. Об этом сообщают западные СМИ.

Герцоги Сассекские, как и обещали, опубликовали первые фото первенца в среду, 8 мая.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

На фото Меган и Гарри светятся счастьем. Пользователи сети отмечают, что Меган немного поправилась со времени последнего появления на публике. Но тем не менее все сходятся к тому, что герцогине Сассекской очень к лицу материнство.

Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще…

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

Мальчик родился здоровым, весом в 3 килограмма 300 грамм, в 5 часов 26 минут по местному времени.

В сети также опубликовали видео с фотосессии, на котором пара дает короткую пресс-конференцию. На руках малыша держит гордый папа, а мама принимает поздравления.

Meghan and Harry could not hide their delight as they posed for pictures with their baby son. Meghan said: “He has the sweetest temperament, he’s really calm.” pic.twitter.com/OsW6vgRHnt

— Press Association (@PA) May 8, 2019

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (видео: twitter.com/PA)

Известно, что роды 37-летней герцогини Сассекской состоялись в больнице. Во время появления на свет рядом с Меган был ее супруг 34-летний принц Гарри.

К слову, принц Гарри вскоре после рождения малыша давал пресс-конференцию, рассказывая, как он невероятно счастлив.

А также мы сообщали о том, что Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США.