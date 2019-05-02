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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 15:58
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Война - это мир: оккупанты провели детский военный парад

Война - это мир: оккупанты провели детский военный парад (5 новостей)

«В детском саду №24 в оккупированном РФ Севастополе сотрудники Росгвардии приняли военный парад дошкольников»

В одном издетсадов сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" удошкольников. В детском саду №24 Севастополя сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии На мероприятие были приглашены родители его непосредственных участников, а принимал детский "парад" заместитель начальника севастопольского управления вневедомственной охраны, майор полиции Сергей Овчаров. "Открыл торжественное прохождение строй "кавалерии", за ним под аплодисменты гостей прошагали "летчики", "моряки-черноморцы", "юнги" и "пехота". После этого командиры представили свои подразделения речевками, стихами и песнями", – говорится в сообщении. Как сообщали "Комментарии", Во Львове госпитализировали пятеро детей с отравлениями, детсад закрыт

Обновлено в 14:53 В одном издетсадов сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" удошкольников. В детском саду №24 Севастополя сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии На мероприятие были приглашены родители его непосредственных участников, а принимал детский "парад" заместитель начальника севастопольского…

Обновлено в 15:58

ФОТО К НОВОСТИ: «Война - это мир: оккупанты провели детский военный парад»
Фото Война - это мир: оккупанты провели детский военный парад
Фото В Севастополе провели "военный парад" в детском саду, ФОТО
Фото Оккупанты устроили "военный парад" в детсаду Крыма (фото)
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.05.19, 13:13 В детском саду №24 в оккупированном РФ Севастополе сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" дошкольников.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.05.19, 14:02 Сотрудники Росгвардии провели военный парад в детском саду оккупированного Севастополя. На мероприятие пригласили родителей дошкольников, а принимал парад заместитель начальника севастопольского управления…
Фокус Фокус  ·  02.05.19, 14:13 На территории оккупированного Севастополя в одном из детских садов провели "военный парад". Об этом сообщают Крым.Реалии. Так, сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" дошкольников в детском саду…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 15:58 Накануне в сети появились шокирующие снимки, как в Крыму готовятся к 9 мая. Изначально оккупанты устроили "военный парад" в школах, а после - такая же участь настигла и детсады. Соответствующие фото были…
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