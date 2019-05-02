Война - это мир: оккупанты провели детский военный парад

В одном издетсадов сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" удошкольников. В детском саду №24 Севастополя сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии На мероприятие были приглашены родители его непосредственных участников, а принимал детский "парад" заместитель начальника севастопольского управления вневедомственной охраны, майор полиции Сергей Овчаров. "Открыл торжественное прохождение строй "кавалерии", за ним под аплодисменты гостей прошагали "летчики", "моряки-черноморцы", "юнги" и "пехота". После этого командиры представили свои подразделения речевками, стихами и песнями", – говорится в сообщении. Как сообщали "Комментарии", Во Львове госпитализировали пятеро детей с отравлениями, детсад закрыт

Обновлено в 14:53 В одном издетсадов сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" удошкольников. В детском саду №24 Севастополя сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии На мероприятие были приглашены родители его непосредственных участников, а принимал детский "парад" заместитель начальника севастопольского…

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